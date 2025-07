Bratislavská ZOO sa lúči s levicou: Jawa podstúpila eutanáziu, mala vážne zdravotné problémy

Zoologická záhrada v Bratislave pristúpila v pondelok (28. 7.) z vážnych zdravotných dôvodov k eutanázii levice juhoafrickej menom Jawa. Levica prežila v zoo takmer 20 rokov. Zároveň vo veku 20 rokov uhynul aj najstarší jedinec z troch rysov ostrovidov menom Drákula.

TASR o tom informovala Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania zoo.

„V posledných mesiacoch sme u levice pozorovali výrazné zhoršenie zdravotného stavu – prestávala prijímať potravu, bola apatická, prestala reagovať na podnety a zanedbávala aj starostlivosť o vlastnú srsť. Nasadili sme antibiotickú liečbu, ktorá priniesla len dočasné zlepšenie,“ skonštatoval hlavný zoológ Róbert Kondrk s tým, že vzhľadom na jej vek, celkovú kondíciu a po konzultáciách s veterinármi aj odborníkmi prijali rozhodnutie o eutanázii.

Zostala sama

Levica sa narodila 12. júla 2004 vo švajčiarskej zoologickej záhrade Walter Zoo. Do Bratislavy prišla 10. decembra 2005 spolu so samcom Haldirom, s ktorým tvorili pár. Po Haldirovej smrti, vo februári 2022, ostala vo svojej expozícii sama.

V roku 2023 sa v zoo pokúsili o jej spojenie s novým samcom zo ZOO Hodonín, avšak Jawa ho vo svojom výbehu neakceptovala a zvyšok života sa rozhodla tráviť osamotene.

S pribúdajúcim vekom sa u nej objavovali viaceré zdravotné komplikácie. V roku 2017 podstúpila náročnú operáciu kvôli pyometre (hnisavý zápal maternice), v posledných rokoch ju trápili aj močové kamene, ktoré si vyžadovali dennú medikáciu.

Koncom júla uhynul v bratislavskej zoo aj najstarší jedinec rysa ostrovida. Samec sa narodil 5. júna 2005 v Tierparku Chemnitz v Nemecku. V roku 2006 bol premiestnený do ZOO Ostrava, kde v roku 2012 splodil mláďatá. Spolu so svojimi dvoma synmi bol v máji 2013 premiestnený do zoo v Bratislave.

Na konci mája 2025 boli všetky jedince zo skupiny presunuté do nového a priestrannejšieho výbehu. Pri tejto príležitosti vykonali v zoo aj klinickú prehliadku vrátane odberu krvi, výsledky vyšetrení nevykazovali výrazné zdravotné komplikácie. Samec rysa uhynul podľa zoo prirodzenou cestou vzhľadom na vysoký vek.

Rys ostrovid sa vo voľnej prírode dožíva približne 13 až 17 rokov, v ľudskej starostlivosti dosahuje vek 20 až 24 rokov.