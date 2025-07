125 metrov pod zemou: Navštívili sme najhlbšiu reštauráciu na svete, len 1,5 hodiny od našich hraníc, nepočuli ste o nej

Možností ako a kde sa najesť je naozaj nekonečné množstvo. My sme sa boli pozrieť v reštaurácii, ktorá sa hrdí statusom jediná v hĺbke 125 metrov pod zemským povrchom.

Kultúra jedenia sa za posledné desaťročia výrazne zmenila. Kedysi sa jedlo spájalo s konkrétnymi časmi a jeho konzumácia bola pre bežného človeka výlučne pragmatická. Dnes môže mať jedlo status psychologickej barličky, vysoko efektívnej a presne cielenej výživy alebo pôžitku, ktorý si vychutnávame v spoločnosti našich najbližších, či na výnimočných miestach.

Od pauzy medzi pracovnými úlohami, keď nám jedlo donesie donášková služba, cez starostlivo pripravené porcie so striktne vyberanými surovinami, až po zážitkové, takmer posvätné jedenie v priestoroch vyrážajúcich dych pod morskou hladinou, na streche mrakodrapu alebo dokonca v absolútnej tme. To všetko máme na výber každý deň a prakticky nonstop.

Martin Bruncko v intereze zodpovedá za knižnú sekciu. Voľný čas trávi na turistike a cestovaním. Svoje zážitky čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Zuzanou Veslíkovou.

My sme si to tentoraz namierili na skutočne unikátne miesto, o ktorom ste možno doteraz ani nepočuli, no je obľúbenou atrakciou u našich susedov. Reštaurácia Karczma Górnicza je skrytá v hĺbkach desiatok metrov, nachádza sa v bývalej soľnej bani v poľskom mestečku Wieliczka.

Je to vôbec bezpečné?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného