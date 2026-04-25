Bolo to náročné: Patrícia Jarjabková odkryla zákulisie tvorby legendárnej relácie Od Kuka do Kuka

Nedeľné rána, detský smiech a kúzelný svet, kde stačilo jedno “kuki-kuk” a všetko bolo možné. Relácia Od Kuka do Kuka patrila k nezabudnuteľným súčastiam detstva celej generácie. Keď hodiny ukázali 8:40, bol to čas, kedy sa Kuko hlásil o slovo.
Kombinácia veľkej bábky s obrovskými kukadlami, hustými vlasmi a Patrície Jarjabkovej, ktorá bola Kukovov vernou kamarátkou a moderátorkou relácie, vytvorila čarovnú atmosféru. Dnes sa k týmto spomienkam vraciame a odhaľujeme vďaka podcastu NÁVRATY s Lukášom Pinčekom, čo sa naozaj skrývalo za obrazovkou.
Ako tvorcovia zistili, že je tá pravá pre Kuka?
Patrícia Jarjabková má doteraz v živej pamäti, ako sa dostala do relácie a prečo padla voľba tvorcov práve na ňu. “Bol to taký mix šťastia aj pre mňa. Ja som v tom čase nastupovala do televízie, v 80. začala relácia Poďte s nami s Petrom Kubom a s Barbarou Plichtovou. To bolo prvé ranné vysielanie s úžasnou zvučkou. Ja som nastupovala v tom čase do detskej redakcie a potom som sa dostala do Lastovičky,” začala moderátorka.
Ako priznala, vždy chcela robiť s malými deťmi a uberať sa týmto smerom. “Barbara potom odišla do Prahy a namiesto nej som išla ja,” pokračovala. V roku 1983 ešte deti nevedeli o Kukovi, vtedy poznali Dancúľa, ktorý bol však stiahnutý z vysielania. Hovorilo sa totiž, že je to bábka, ktorá straší deti.
A tak sa začala hľadať nová postavička, resp. bábka. “Možno, že si niektorí pamätajú, že v medziobdobí pomáhal v nedeľnej relácii Janko Hraško. Technicky to však bola bábka, ktorá nebola vyhovujúca, bola malá. Ja som medzitým išla na materskú, takže, keď sa objavil Kuko, bola som ešte s mojím Ondrejom doma,” doplnila Patrícia.
