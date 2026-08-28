Na záberoch z Marsu sa objavila tajuplná „medúza“: Vedci vysvetlili, čo vyfotografovala NASA

Medúzy na Marse

Foto: Pexels / NASA/JPL-Caltech (úprava interez)

Dana Kleinová
Rover Curiosity odfotil na Marse niečo, čo pripomínalo medúzu, a vyvolal tým debaty o tom, či sa na planéte ukrýva život.

Rovery NASA Curiosity a Perseverance už roky brázdia prašný povrch Marsu a do sveta posielajú tisíce úchvatných záberov. Čas od času sa však na fotografiách objaví niečo, čo ľudí prekvapí. V minulosti na červenej planéte „objavili“ útvary pripomínajúce ľudské hlavy, stehenné kosti, divné huby či podozrivo dokonalé geometrické pyramídy. Takmer vo všetkých prípadoch sa z nich po podrobnejšom skúmaní vykľulo to, čoho má Mars viac než dostatok – obyčajné skaly tvarované vetrom.

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Nedávno sa však internetom začala opäť šíriť fotografia vyhotovená roverom Curiosity, ktorá oživila večnú otázku: Existuje na Marse život? Tentoraz je však oficiálne vysvetlenie o niečo divokejšie než len obyčajný kameň a to, čo na prvý pohľad vyzerá ako medúza, má kozmický pôvod. Informuje o tom portál Science Alert.

Mars
Ilustračné foto: Unsplash

Zvláštny tieň pripomínajúci medúzu

Na záberoch z augusta 2023 sa úplne na ľavom okraji inak fádnej marťanskej krajiny objavil zvláštny tmavý tieň. Na prvý pohľad pripomína siluetu medúzy s visiacimi chápadlami. Pre milovníkov vedeckej fantastiky išlo o dokonalého marťanského trojnohého robota (tzv. tripod) vystrihnutého priamo zo slávnej Vojny svetov od H. G. Wellsa.

Snímka z Marsu
Foto: NASA/JPL-Caltech

Hoci bol tento úkaz jasne odlišný od bežných skalných útvarov, pravda je taká, že v marťanskej atmosfére sa žiadne mimozemské medúzy nevznášajú. Tajomná škvrna má totiž omnoho kozmickejší pôvod. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o vysokoenergetickú nabitú časticu, ktorá sa prirútila z hlbokého vesmíru a narazila priamo do kremíkového detektora kamery NavCam.

Na ďalších snímkach už nebol

Ako si môžeme byť istí, že sa na marťanskom hrebeni neskrýva hrozivý tvor? Odpoveď skrýva samotná metodika práce NASA. Rover Curiosity totiž bežne vyhotovuje viacero snímok tej istej scény za sebou.

Inkriminovaný záber tajuplnej medúzy vznikol 20. augusta 2023 presne o 22:27:46 UTC. Kamera však rovnaký priestor odfotografovala aj 13 a 25 sekúnd pred týmto momentom. Ani na jednej z predchádzajúcich dvoch snímok nie je po tmavom úkaze ani stopy. Išlo o záblesk, ktorý trval doslova zlomok sekundy – presne tak, ako sa prejavuje zásah snímača kozmickým žiarením.

Priblížený záber na „medúzu“. Foto: NASA/JPL-Caltech

Ako to na Marse funguje

Kozmické žiarenie neustále bombarduje celú slnečnú sústavu. Zatiaľ čo nás na Zemi chráni silné magnetické pole a hustá atmosféra, Mars má smolu. Nemá žiadne globálne magnetické pole a jeho atmosféra tvorí sotva pol percenta hmotnosti tej zemskej. Curiosity je tak na povrchu neustále vystavený spŕške energetických častíc.

Keď takáto častica trafí snímač kamery, zanechá vo výslednom obraze digitálny artefakt. Zvyčajne to vyzerá ako jasná biela škvrna, akoby do kamery niekto zasiahol laserovým ukazovadlom, prípadne ako biely pruh či šum. Kozmické lúče však môžu na snímači vytvoriť aj tmavé výpadky.

Aj keď bez podrobnej analýzy inžinierov nemožno 100 % vylúčiť inú technickú chybu spracovania obrazu, jedna vec je istá: čokoľvek túto medúzu vytvorilo, neodohralo sa to na povrchu Marsu, ale priamo v útrobách samotnej kamery.

Mars je fascinujúci aj bez medúz

Mars nepotrebuje medúzy, odťaté hlavy ani záhadné pyramídy na to, aby bol fascinujúci. Skutočný zázrak spočíva v tom, že na cudzej planéte máme robotické laboratórium, ktoré nám posiela zábery krajiny – aj keď pri tom musí čeliť časticiam, ktoré preleteli polovicu vesmíru len na to, aby mu „ťukli“ do objektívu.

Nedávno sme vás napríklad v článku informovali, že vo vnútri Marsu to stále žije a vedci vďaka novej gravitačnej mape odhalili fascinujúce tajomstvá pod jeho povrchom. Výskumníci z univerzít v Delfte a Utrechtu zistili, že v severných oblastiach, kde sa kedysi rozprestieral dávny oceán, sa pod nánosmi sedimentov ukrývajú neznáme, mimoriadne husté objekty – pravdepodobne pozostatky dávnych sopiek či dopadov meteoritov.

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