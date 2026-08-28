Bill Gates varuje pred turbulentným obdobím: AI prinesie tri obrovské riziká, spoločnosť nie je pripravená

Bill Gates a umelá inteligencia

Foto: SITA/AP / Pexels

Dana Kleinová
Umelá inteligencia
Bill Gates predstavil tri riziká, ktoré by podľa neho mohli definovať „éru AI“, a varoval, že spoločnosť nie je ani zďaleka pripravená na to, čo prichádza.

Umelá inteligencia sa neustále vyvíja a zlepšuje. Stačí, ak si porovnáte obrázky, ktoré generovala pred pár rokmi a ktoré vám do pár sekúnd spraví dnes. Navyše dokáže písať články, odpovedať na zákazníckom servise a určite ste si všimli, že po novom aj prekladá videá na sociálnych sieťach bez toho, aby ste vôbec museli niečo zakliknúť.

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Hoci sa tak zdá, že má len samé výhody, Bill Gates predstavil tri riziká, ktoré by podľa neho mohli definovať „éru AI“, a varoval, že spoločnosť nie je ani zďaleka pripravená na to, čo prichádza, informuje portál Unilad.  Vo svojom príspevku na blogu Gates Notes spoluzakladateľ Microsoftu uviedol, že posun vyvolaný umelou inteligenciou „bude jedným z najturbulentnejších období v ľudských dejinách“, a tvrdil, že lídri v súčasnosti nemajú žiadny reálny plán na jeho zvládnutie.

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70-ročný Gates povedal, že schopnosť AI nahradiť ľudské kognitívne funkcie ju odlišuje od každej predchádzajúcej technologickej vlny, a varoval, že bez zásahu by následky mohli udrieť oveľa rýchlejšie a vo väčšom rozsahu než minulé zmeny, akou bol napríklad prechod od práce na farme k práci v kancelárii.

Bill Gates
Foto: SITA/AP

Prvé riziko: Strata pracovných miest

Prvým rizikom, na ktoré Gates upozornil, je masová strata pracovných miest. Poukázal na pozície duševne pracujúcich (tzv. biele goliere), ktoré už teraz pociťujú tlak, a poznamenal, že zamestnanosť výrazne klesla medzi mladšími pracovníkmi v odvetviach najviac vystavených automatizácii, zatiaľ čo starších kolegov v tých istých odvetviach sa to do veľkej miery nedotklo.

Gates predpovedá, že tieto zmeny sa nezastavia pri kancelárskych prácach a časom sa dostanú aj do stavebníctva či pohostinstva, keďže robotika postupne dobieha umelú inteligenciu.

Umelá inteligencia
Foto: Unsplash

Druhé riziko: Nové možnosti zločinu

Druhým rizikom je, že AI poskytne bežným zločincom a nepriateľským štátom nebezpečné nové možnosti – od podvodov a deepfake videí až po kybernetické útoky na nemocnice a rozvodné siete.

Povedal: „Najchytrejší odborníci na kybernetickú bezpečnosť, ktorých poznám, sa obávajú nasledujúcich niekoľkých rokov,“ pričom tvrdí, že útočníci získavajú nástroje rýchlejšie, než dokážu obrancovia zaplátať trhliny.

Tretie riziko: Vplyv na deti

Tretie riziko sa podľa jeho slov zameriava na deti. Gates uviedol, že AI spoločníci by mohli zabrzdiť sociálny vývoj mladých ľudí tým, že odstránia prirodzené konflikty a nezhody, ktoré deti učia, ako vychádzať s druhými.

Deti na telefónoch
Foto: Pexels

Citoval štúdiu Stanfordskej univerzity a Univerzity Carnegie Mellon vykonanú na vzorke viac ako 1 100 používateľov AI spoločníkov. Tá zistila, že ľudia s menším okruhom sociálnych kontaktov sa s najväčšou pravdepodobnosťou spoliehali na četbota ako na spoločnosť, pričom čím viac sa emocionálne naviazali, tým horšie sa podľa vlastných slov cítili.

Vychádzajúc z knihy Jonathana Haidta The Anxious Generation (Úzkostná generácia) Gates varoval, že ochrana detí pred akýmkoľvek nepohodlím – vrátane toho, ktoré ponúka nekonečne ústretový četbot – by mohla viesť k tomu, že budú v neskoršom živote menej schopné zvládnuť neúspechy v reálnom svete.

Citoval tiež predbežný prieskum, ktorý spája intenzívnejšie používanie AI so zníženým kritickým myslením, čo je efekt, ktorý bol podľa neho výraznejší u mladších používateľov.

Nie je proti AI, ale…

Gates zároveň zdôraznil, že nie je zásadne proti umelej inteligencii. Tvrdí, že ak s ňou naložíme správne, môže sa stať „najväčším nástrojom na zmazávanie rozdielov, aký bol kedy vynájdený“. Ako príklad uvádza jej potenciál v zdravotníctve, poľnohospodárstve či štátnej správe – spomína napríklad systém Viz.ai na odhaľovanie cievnych mozgových príhod, ktorý už dnes pomáha v takmer dvoch tisíckach nemocníc.

Navrhol financovať rekvalifikácie zo zdanenia AI tokenov a robotov a vytvoriť kategóriu profesií „Vyhradené pre ľudí“ – napríklad opatrovateľstvo seniorov, ktoré by malo podľa neho ostať v rukách ľudí bez ohľadu na možnosti strojov.

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