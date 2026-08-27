Najlacnejšie sú európske Maldivy: Zoznam destinácií, kde vám na deň stačí menej ako 100 eur

Premýšľate nad jesennou dovolenkou? Prinášame vám zoznam európskych destinácií, kde vaša peňaženka nezaplače. Až v 13 európskych mestách vám na deň stačí menej než 100 eur. Navyše jednu z týchto destinácií máme zo Slovenska len na skok.
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V týchto destináciách si vystačíte s menej než 100 eurami na deň
Spoločnosť Thomas Cook vytvorila zoznam lacných európskych destinácií, kde vám stačí menej než 100 eur na deň. Umiestnilo sa v ňom až 13 miest, niektoré z nich patria medzi vyhľadávané lokality turistov a do niektorých z nich by vám možno ani nenapadlo ísť.
Pri tvorbe rebríčku spoločnosť analyzovala štatistiky z viac ako 50 populárnych destinácií. Ich cieľom bolo nájsť najvýhodnejšie pobyty do 100 eur za noc v budúcom mesiaci, čiže v septembri. Na výpočet tejto hodnoty cestovná kancelária zohľadnila priemerné náklady na veci, ako je pobyt v trojhviezdičkovom hoteli, jedlo v lacnej reštaurácii, káva, denný autobusový lístok a platené vstupenky na atrakcie.
More ako na Maldivách a hory ako v Alpách
Prvú priečku obsadilo hlavné mesto Albánska – Tirana, kde vám na deň stačí iba 59 eur. Albánsko sa za posledných pár rokov stáva čoraz populárnejšou európskou destináciou. Dovolenkári sem chodia za morom, ktoré údajne pripomína Maldivy, ale aj za nádhernými horami, ktoré zas pôsobia, akoby ste sa ocitli v Alpách.
No najlepšie je, že Albánsko patrí medzi lacné destinácie, takže je vhodné aj pre cestovateľov s nízkym rozpočtom. Podľa cestovnej kancelárie vás trojhviezdičkové ubytovanie vyjde v priemere na 32 eur na osobu na noc, zatiaľ čo večera v cenovo dostupnej reštaurácii stojí 8,50 eura a miestne pivo stojí len 1,50 eura.
Druhé miesto obsadila rumunská Bukurešť, kde vám na deň stačí 66 eur, pričom večera stojí v priemere okolo 12 eur a lístok na autobus 1,50 eura.
Cenovo najdostupnejšie bývanie však nájdete v Turecku, priemerná cena za jednu osobu na noc sa tam totiž pohybuje okolo 28 eur.
Umiestnili sa aj naši susedia
No v rebríčku sa objavila aj naša susedná krajina – Poľsko, a to hneď dvakrát. Výbornú tretiu priečku obsadilo hlavné mesto – Varšava a na šiestom mieste sa umiestnil obľúbený historický Krakov. Kým vo Varšave vám na deň stačí 78 eur, tak v Krakove je to o čosi viac – 87 eur.
Obidva mestá sú medzi turistami veľmi obľúbené, aj medzi Slovákmi. Krakov sa každú chvíľu objavuje v rôznych prestížnych rebríčkoch, ktoré ho označujú za najlepšiu a najkrajšiu destináciu vo viacerých ohľadoch. Varšava zas v posledných rokoch dostala prezývku „európsky New York“. Takže ak chcete nielen lacnú, ale aj zaujímavú jesennú dovolenku, skvelou voľbou môže byť aj Poľsko, ktoré máme len na skok. Môžete sa tu tak zastaviť aj len na predĺžený septembrový víkend.
Okrem Albánska, Rumunska, Turecka a Poľska sa v rebríčku objavili aj ďalšie zaujímavé destinácie. Litva so svojím hlavným mestom Vilnius, nemecký Frankfurt, francúzsky Lyon, Estónsko s hlavným mestom Tallinn, grécky Heraklion a Porto v Portugalsku.
13 európskych destinácií s najlepším pomerom ceny a kvality a približné denné náklady na osobu
1. Tirana, Albánsko – 59 €
2. Bukurešť, Rumunsko – 66 €
3. Antalya, Türkiye – 78 eur
3. Varšava, Poľsko – 78 €
5. Istanbul, Turecko – 82 €
6. Muğla, Turecko – 87 €
6. Krakov, Poľsko – 87 €
8. Vilnius, Litva – 90 €
8. Frankfurt, Nemecko – 90 €
10. Lyon, Francúzsko – 91 €
11. Tallinn, Estónsko – 93 €
12. Heraklion, Grécko – 99 €
13. Porto, Portugalsko – 100 €
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