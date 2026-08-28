Obrovský výrobca ohlásil masívne škrty. Dopyt klesá, o prácu môže prísť väčšina zamestnancov

Pokles spotreby alkoholických nápojov potvrdili už viaceré spoločnosti pôsobiace v tejto sfére. Do popredia sa tlačia nealko alternatívy, pričom náročnému obdobiu čelia aj viacerí producenti tvrdého alkoholu. Platí to aj pre gigantickú firmu Diageo, ktorá produkuje značky ako Smirnoff, Johnnie Walker či Guinness. U našich severných susedov má podľa posledných správ robiť masívne škrty.
správy od nás budete mať ako prví.
Ako informoval Portal Spozywczy, reorganizácia spoločnosti by sa mala dotknúť až 93 % zamestnancov. Takéto informácie prinieslo odborové združenie Solidarność – podľa nich chce Diageo zaviesť zásadnú zmenu svojho operačného modelu.
Hromadné prepúšťanie a zmena fungovania
Opustenie aktuálneho modelu by sa malo dotknúť ako administratívneho, tak aj prevádzkového oddelenia. Proti hromadnému prepúšťaniu však majú odbory viaceré výhrady a nesúhlasia ani so spôsobom, ako ho spoločnosť komunikuje. Vedenie alkoholového giganta argumentuje tým, že v tvrdom konkurenčnom boji je optimalizácia podnikania nevyhnutná, pričom súčasná štruktúra firmy je podľa nich zložitá a byrokratická.
Prepúšťanie v Poľsku nie je ojedinelé a Diageo optimalizuje aj globálne. Vo fiškálnom roku končiacom 30. júna spoločnosť Diageo zamestnávala v priemere 27 938 ľudí, čo je o 1 922 menej ako v predchádzajúcom roku. To by potvrdzovalo stratégiu, ktorú od svojho príchodu nastavil nový generálny riaditeľ spoločnosti Dave Lewis.
Ako ďalej informovali poľské médiá, spoločnosť Diageo zatiaľ neoznámila konečný počet pracovných miest, ktoré budú globálne zrušené. Analytici odhadujú, že zníženie počtu zamestnancov by sa mohlo dotknúť 3 000 až 5 000 zamestnancov. Čo sa týka Poľska, tam už mal odborový zväz Solidarność predložiť viaceré návrhy, ktoré by zmiernili dopady prepúšťania. Prijatý však údajne nebol ani jeden z nich.
Členovia odborov sa tiež domnievajú, že s poľskou pobočkou spoločnosti Diageo sa zaobchádza inak ako s pobočkami spoločnosti v západnej Európe.
Ľudia pijú menej alkoholu
Dianie v spoločnosti Diageo reflektuje aktuálny trend spotreby alkoholu. Tá naprieč krajinami konštantne klesá a výrobcovia musia na takéto dianie flexibilne reagovať. Ako sme vás informovali ešte v júli, so zníženou spotrebou zápasí aj taký tradičný hráč ako Plzeňský Prazdroj.
Ten v roku 2025 predal 1,7 milióna hektolitrov piva, čo predstavuje medziročný pokles o 2 %. Čistý obrat spoločnosti klesol o 4 % na 174,1 milióna eur.
„Vidíme postupný trend, kedy ľudia pijú celkovo menej alkoholu a, naopak, preferujú nealkoholické varianty. Predaje našich nealko pív boli totiž vlani druhé najlepšie za posledných 10 rokov,“ uviedol na margo hospodárskych výsledkov Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Plzeňského Prazdroja Slovensko. Ako dodal, zásadným faktorom aj naďalej ostáva počasie.
Segment čapovaného piva, ktoré je najcitlivejšie na slnečné a teplé počasie, zaznamenal výraznejší pokles, konkrétne o 6 %.
„Minulý rok máme zapísaný ako ten, ktorý neprial pivovarníkom ani gastronómii a opäť ukázal, ako významne je pivovarníctvo závislé od vplyvu počasia,“ dodal Grygařík. Čistý zisk spoločnosti za rok 2025 dosiahol 13,5 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu rekordnému roku pokles až o 24 %.
Nahlásiť chybu v článku