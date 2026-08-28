Nová séria Bez servítky štartuje od pondelka: Prinesie viac obyčajných ľudí, ale tiež šéfkuchárov

Foto: Facebook/Bez servítky - TV JOJ

Dana Kleinová
SITA
Bez servítky
Režisér Tomáš Eibner prezradil detaily z natáčania šou Bez servítky aj to, čo diváci môžu očakávať v novej sérii.

Pred prestávkou čelila relácia Bez servítky viacerým sťažnostiam zo strany divákov. Prekážalo im, že v šou bolo viacero známych tvárí, ktoré tam vytvárali drámu alebo napríklad to, že opakovane sa stávalo, že si niekto doniesol jedlo z domu. Tvrdili, že opakovaný vtip nie je vtipom. Zdá sa, že si tvorcovia šou kritiku vzali k srdcu a v novej sérii sa rozhodli napraviť si povesť.

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Na obrazovky TV JOJ sa už od pondelka vráti kultová kuchárska šou. Relácia Bez servítky sa vráti na obrazovky v tradičnom čase, a to od pondelka do piatka o 17:50. Diváci sa tak už od 31. augusta môžu opäť tešiť na poriadnu dávku zábavy, emócií a kulinárskych zážitkov. Režisér Bez servítky Tomáš Eibner zaručuje, že nová séria prinesie momenty, ktoré prekonajú divácke očakávania.

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Formát sa nemení, prichádzajú noví súťažiaci

Šou prichádza v pôvodnom overenom a divácky obľúbenom formáte, kedy počas piatich dní bojuje o finančnú výhru päť súťažiacich. Každý deň varí jeden z nich a ostatní súťažiaci hodnotia jeho kuchárske umenie a pohostinnosť. Ten súťažiaci, ktorý na konci týždňa získa najviac bodov, odchádza nielen s dobrým pocitom, ale aj s finančnou výhrou. Štáb TV JOJ má za sebou už viac ako tisíc odvysielaných epizód. Napriek tomu tvorcovia Bez servítky priznali, že nová séria ich dokázala prekvapiť. Režisér Tomáš Eibner zároveň prezradil detail z natáčania, ktorý nemá v histórii šou obdobu:

Bez servítky
Foto: TV JOJ

„Bol som absolútne presvedčený, že po viac ako tisíc odvysielaných epizódach ma už naozaj nič neprekvapí. Ako vždy pri reality formátoch – mýlil som sa. Zostal som v šoku, keď som uvidel morčacie mäso nalepené na strope vedľa lustra. Stalo sa to vo chvíli, keď sa ho účinkujúci snažili počas večere odkrojiť, pričom hostiteľovi vyčítali zlú prípravu hlavného jedla (a mäso jednoducho vystrelilo hore). Upozorňujem divákov, že nejde o žiadne zinscenované sci-fi ani umelo vyhrotenú situáciu, ale skôr o veľmi úsmevnú komédiu. Našich hostí to nakoniec tak mrzelo, že sa postavili na stoličky a podarilo sa im toto ,nadprirodzené morčacie teleso‘ zo stropu bezpečne odlepiť,“ prezradil Eibner. Nová séria tak prinesie pestrú škálu bežných ľudí, u ktorých si diváci najviac cenia ich autenticitu.

Viac obyčajných ľudí, menej známych tvárí

Eibner priblížil, že pri novej sérii vsadili na kasting obyčajných ľudí, u ktorých sa diváci dočkajú autentickejších reakcií. „Známe tváre sa totiž v bežných situáciách pred kamerou predsa len viac kontrolujú, aby si budovali pozitívny imidž. Nerád by som vopred konkretizoval, no podarilo sa nám osloviť zopár celebrít, ktoré budú veľmi úprimne hodnotiť. Dokonca som sám zostal milo prekvapený, ako dobre vedia variť a vôbec sa tým bežne nereprezentujú, hoci by mohli. A, samozrejme, ani v tejto sérii nemôžu chýbať profesionálni šéfkuchári, ktorí poslúžia ako inšpirácia pre všetkých, ktorí milujú svet gastronómie,“ doplnil režisér. Epizódy Bez servítky sú dostupné aj na JOJ play.

Vracia sa aj obľúbený seriál

Ako sme vás informovali v článku, okrem Bez servítky sa na obrazovky vracia aj seriál Tomáš a Diana. V ňom sa objavuje Tomáš Maštalír po boku Diany Mórovej, ktorá si zahrala jeho manželku. Seriál zobrazuje ich každodenný život. Na začiatku sa sústredil najmä na ich vzťah, a potom, keď sa presťahovali postavy Tomáša a Diany z bytu do domu, v seriáli pribudli vedľajšie postavy.

Tomáš a Diana
Foto: TV JOJ

Nové postavy pritom nebudú chýbať ani v nadchádzajúcej sérii, medzi nimi terapeut, Dianini priatelia z večerného kurzu a aj veľmi nečakaný rodinný prírastok – Tomášov novonarodený nevlastný brat. Dvojicu tiež čaká cestovanie, takže nepôjde len o ich klasický stereotypný partnerský život.

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