Zabudla som naskenovať tovar v Tescu a prichytili ma pri platení. Čo sa stalo?

Skenovanie nákupu

Ilustračné foto: Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim, PL, EU, CC0, via Wikimedia Commons / interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
V žiadnom prípade sa nepokúšajte obľúbenú funkciu zneužiť.

Ak chcete pri nakupovaní v obchodoch ušetriť čas, ideálnym pomocníkom je služba skenovania tovaru po vlastnej osi. Jednoducho si načítate čiarové kódy výrobku počas toho, ako ho ukladáte do košíka, prípadne si tovar môžete hneď baliť do tašky, takže pri pokladnici nemusíte stresovať, iba v pokoji zaplatíte a idete domov. Ani sa však nezamýšľajte nad tým, že by ste z obchodu odišli s tovarom, ktorý si nenaskenujete a riadne nezaplatíte. Pri zhone sa to však môže stať omylom, ako aj mne, a predavači to odhalili. Čo nasledovalo potom? 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Pri bežnom veľkom týždennom nákupe v hypermarkete Tesco sa mi nedávno stalo, že som bola pri platení na samoobslužnej pokladnici vybraná na náhodnú kontrolu. Prišla ku mne predavačka a náhodne začala skenovať môj nákup v košíku. Jej cieľom bolo overiť, či som naskenovala svoj tovar námatkovým kontrolovaním jednotlivých položiek, keď zrazu zistila, že jedna z nich sa na mojej účtenke nenachádzala.

Keďže som zvyšok tovaru v hodnote niekoľkých desiatok eur naskenovaný mala a išlo o položku v nie vysokej cene, bolo jej jasné, že len nastal omyl a jednoducho som ju naskenovať zabudla. Prirátala mi ju k nákupu, zaplatila som a mohla som odísť. Takýchto kontrol som zažila viac a vždy prebehli bez problémov, až na túto jednu, kde mi chýbala naúčtovaná jedna položka. Keď sa to zistilo, poctivo som ju zaplatila a ospravedlnila sa za svoju chybu.

Skenovanie tovaru Tesco
Ilustračná foto: Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim, PL, EU, CC0, via Wikimedia Commons

Musel preskenovať celý nákup odznova

Čitateľka Klaudia ním opísala svoju skúsenosť s nájdením nenaskenovaného tovaru v rovnakom reťazci. „Predavačka nám kázala prejsť na pokladňu, kde ona skenuje tovar. Otvorila ju len pre nás a naskenovala nám všetko nanovo, aby mala istotu, že zas niečo nezabudneme. A bol to veľký týždenný nákup,“ prezradila pre interez. Dodala, že ich celá situácia zahanbila.

Podobnú skúsenosť zažil aj Slovák Matej, ktorý nakupoval v Kauflande a podelil sa o ňu s nami. Bol vybraný na náhodnú kontrolu, pri ktorej predavač zistil, že omylom naskenoval menej kusov jedného druhu tovaru, než si myslel. Napokon sa mu to vypomstilo a na čase nákupu neušetril tak, ako chcel, pretože musel celý svoj nákup v hodnote približne 150 eur naskenovať ešte raz úplne celý odznova.

Mnohí Slováci preferujú práve samoobslužné nakupovanie, ktoré je rýchlejšie, nemusia sa stresovať vykladaním tovaru pri pokladnici, majú počas nákupu prehľad o tom, koľko zaplatia, a samotné platenie trvá pár sekúnd. Ak ho chcete využívať, v oboch spomínaných reťazcoch musíte mať ich vernostnú kartičku. Následne za svoj nákup môžete zaplatiť v hotovosti aj kartou.

Zavedenie samoobslužných skenerov pripravuje aj Lidl

Ako sme vás exkluzívne informovali, očakávanú službu Scan & Go pripravuje aj Lidl.

S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ uviedol reťazec pre interez ešte v júni. A nepochybne mnohí zákazníci tieto novinky ocenia.

Lidl Banská Bystrica
Ilustračná foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ak sa rozhodnete využiť nakupovanie pomocou samoobslužných skenerov, myslite na to, že slúžia na to, aby uľahčili váš nákup. Preto sa prostredníctvom nich za žiadnych okolností nepokúšajte obísť pravidlá a odniesť si tovar domov bez zaplatenia. Napokon, námatková kontrola sa pre vás nemusí skončiť so šťastným koncom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenský Lidl začína s premenou. Do moderného konceptu prerobil prvú predajňu, pribudnú aj ďalšie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac