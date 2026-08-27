Zabudla som naskenovať tovar v Tescu a prichytili ma pri platení. Čo sa stalo?

Ak chcete pri nakupovaní v obchodoch ušetriť čas, ideálnym pomocníkom je služba skenovania tovaru po vlastnej osi. Jednoducho si načítate čiarové kódy výrobku počas toho, ako ho ukladáte do košíka, prípadne si tovar môžete hneď baliť do tašky, takže pri pokladnici nemusíte stresovať, iba v pokoji zaplatíte a idete domov. Ani sa však nezamýšľajte nad tým, že by ste z obchodu odišli s tovarom, ktorý si nenaskenujete a riadne nezaplatíte. Pri zhone sa to však môže stať omylom, ako aj mne, a predavači to odhalili. Čo nasledovalo potom?
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Pri bežnom veľkom týždennom nákupe v hypermarkete Tesco sa mi nedávno stalo, že som bola pri platení na samoobslužnej pokladnici vybraná na náhodnú kontrolu. Prišla ku mne predavačka a náhodne začala skenovať môj nákup v košíku. Jej cieľom bolo overiť, či som naskenovala svoj tovar námatkovým kontrolovaním jednotlivých položiek, keď zrazu zistila, že jedna z nich sa na mojej účtenke nenachádzala.
Keďže som zvyšok tovaru v hodnote niekoľkých desiatok eur naskenovaný mala a išlo o položku v nie vysokej cene, bolo jej jasné, že len nastal omyl a jednoducho som ju naskenovať zabudla. Prirátala mi ju k nákupu, zaplatila som a mohla som odísť. Takýchto kontrol som zažila viac a vždy prebehli bez problémov, až na túto jednu, kde mi chýbala naúčtovaná jedna položka. Keď sa to zistilo, poctivo som ju zaplatila a ospravedlnila sa za svoju chybu.
Musel preskenovať celý nákup odznova
Čitateľka Klaudia ním opísala svoju skúsenosť s nájdením nenaskenovaného tovaru v rovnakom reťazci. „Predavačka nám kázala prejsť na pokladňu, kde ona skenuje tovar. Otvorila ju len pre nás a naskenovala nám všetko nanovo, aby mala istotu, že zas niečo nezabudneme. A bol to veľký týždenný nákup,“ prezradila pre interez. Dodala, že ich celá situácia zahanbila.
Podobnú skúsenosť zažil aj Slovák Matej, ktorý nakupoval v Kauflande a podelil sa o ňu s nami. Bol vybraný na náhodnú kontrolu, pri ktorej predavač zistil, že omylom naskenoval menej kusov jedného druhu tovaru, než si myslel. Napokon sa mu to vypomstilo a na čase nákupu neušetril tak, ako chcel, pretože musel celý svoj nákup v hodnote približne 150 eur naskenovať ešte raz úplne celý odznova.
Mnohí Slováci preferujú práve samoobslužné nakupovanie, ktoré je rýchlejšie, nemusia sa stresovať vykladaním tovaru pri pokladnici, majú počas nákupu prehľad o tom, koľko zaplatia, a samotné platenie trvá pár sekúnd. Ak ho chcete využívať, v oboch spomínaných reťazcoch musíte mať ich vernostnú kartičku. Následne za svoj nákup môžete zaplatiť v hotovosti aj kartou.
Zavedenie samoobslužných skenerov pripravuje aj Lidl
Ako sme vás exkluzívne informovali, očakávanú službu Scan & Go pripravuje aj Lidl.
„S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ uviedol reťazec pre interez ešte v júni. A nepochybne mnohí zákazníci tieto novinky ocenia.
Ak sa rozhodnete využiť nakupovanie pomocou samoobslužných skenerov, myslite na to, že slúžia na to, aby uľahčili váš nákup. Preto sa prostredníctvom nich za žiadnych okolností nepokúšajte obísť pravidlá a odniesť si tovar domov bez zaplatenia. Napokon, námatková kontrola sa pre vás nemusí skončiť so šťastným koncom.
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