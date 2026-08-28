V kaši, ktorú môžete mať doma, našli karcinogénny produkt plesní. Nedávajte ju dieťaťu, je toxický

Bábätko, toxická kaša

Ilustračná foto: Unsplash (úprava redakcie)

Zuzana Veslíková
TASR
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na nevyhovujúci výrobok.

Ak máte doma túto ryžovú kašu, veľký pozor, skontrolujte jej šaržu predtým, ako ju budete ďalej podávať dieťaťu. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že obsahuje takzvaný Aflatoxín B1 v hodnote prekračujúcej limit. Ak máte výrobok doma, nepoužívajte ho, prípadne vráťte do miesta predaja.

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Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nevyhovujúci výrobok, tentoraz ryžovú kašu s jahodami a malinami. Ide o organickú detskú kašu zo Slovenska, kde bol zistený Aflatoxín B1, toxický a karcinogénny produkt plesní. TASR o tom informoval ÚVZ SR. Varovné oznámenie dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF Českej republiky.

Skontrolujte, či ju nemáte doma

Ide o výrobok s názvom Bio Ryžová kaša s jahodami a malinami, značka Nature’s Promise, 200 g, EAN kód: 8590421069721, iné označenie: Bez laktózy, od 12+ mesiacov, organic SK-BIO-002, výrobné číslo 50426, dátum minimálnej trvanlivosti 31. októbra 2027.

Zistený obsah mykotoxínu Aflatoxín B1 0,69 mikrogramu/kg, pričom maximálne povolený limit je 0,1 mikrogram/kg.

Nevyhovujúci výrobok ÚVZ SR
Foto: ÚVZ SR

„Aflatoxín B1 je produktom plesne Aspergillusflavus a patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce mykotoxíny v potravinách. Je to toxický a karcinogénny produkt plesní,“ priblížil ÚVZ SR.

Uvedené šarže výrobku už nekonzumujte

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje stiahnutie uvedeného výrobku uvedenej šarže z trhu SR.

ÚVZ SR neporúča ďalej používať uvedené šarže výrobkov na konzumáciu a prípravu stravy pre dojčatá. Spotrebiteľom odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje aj na miesta na kúpanie s nevyhovujúcou kvalitou vody

Ak chcete využiť posledné prázdninové dni na kúpanie sa, stále máte na Slovensku dostatok možností, kde je táto aktivita bezpečná. Pozrite si ale prehľad miest, ktorým sa vyhnúť.

Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere, Jazere Malé Leváre a vodnej nádrži Duchonka. Dôvodom boli cyanobaktérie. V prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach išlo o črevné enterokoky, cyanobaktérie.

„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Vinianske jazero
Ilustračná foto: TASR – Roman Hanc

Hygienici neodporúčajú ani kúpanie sa vo vodnej nádrži Stará Myjava. Vo vzorkách zistili cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.

Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo v detskom bazéne na Letnom kúpalisku Sídlisko III v Prešove, neplaveckom bazéne a vonkajšom oddychovom bazéne I na Termálnom kúpalisku Komárno, detskom bazéne na Letnom kúpalisku v Stropkove, oddychovom bazéne na kúpalisku Aquaruthenia Svidník a plaveckom bazéne na letnom kúpalisku Dobrá Voda.

Rovnako tak v detskom bazéne na kúpalisku Tekovský Eden v Novej Bani, novom detskom bazéne „Z“ a baby bazéne na plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici.

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