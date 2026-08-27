Vyplavilo obávanú rybu súdneho dňa: Živočích známy ako Nostradamus je predzvesťou katastrofy

Opäť vyplavilo mŕtvu rybu, ktorú označujú za „rybu súdneho dňa“, resp. „Nostradamus z hlbín“. Tentoraz sa tajomné hlbokomorské stvorenie objavilo na indonézskej pláži, kde jeho nález okamžite vyvolal rozruch.
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Obrovská ryba s desivým vzhľadom a výraznými červenými očami je opradená legendami, podľa ktorých jej výskyt môže signalizovať blížiacu sa katastrofu. Práve preto si v niektorých častiach sveta vyslúžila povesť posla nešťastia. Zástancovia tejto teórie poukazujú na prípady, keď sa táto ryba objavila krátko pred ničivými prírodnými udalosťami.
Vedci však upozorňujú, že žiadne presvedčivé dôkazy o schopnosti tejto ryby predpovedať katastrofy neexistujú. Napriek tomu zostáva jej výskyt mimoriadne zaujímavý – ide totiž o tvora, ktorý väčšinu života trávi v hlbinách oceánu a človek ho naživo prakticky nemá šancu stretnúť.
Údajne prináša prekliatie a varuje pred katastrofami
Ide o rybu Regalecus glesne, ktorú v angličtine nazývajú „giant oarfish“, presný slovenský preklad nemá, no nazvať ju možno aj českým výrazom „hlístoun“. Má desivý vzhľad, dorastá až do šiestich metrov a má veľké červené oči. Často ju nie je možné vidieť, žije totiž hlboko pod hladinou.
Ryba má vraj so sebou prinášať prekliatie a údajne varuje pred katastrofami. V roku 2011 sa ich najmenej desať vyplavilo pred zemetrasením a obrovskou cunami, ktorá zasiahla oblasť Fukušimy. No vyplavilo ju aj na breh filipínskeho ostrova Leyte v piatok 13. novembra 2020, a to deň potom, ako Filipíny zasiahlo zemetrasenie o sile 5,2 stupňa Richterovej škály.
Má predpovedať budúcnosť
V Japonsku túto rybu považujú za tú, ktorá predpovedá budúcnosť, tvrdia, že je poslom od boha mora. Príbeh hovorí, že keď sa ukáže, onedlho nastane smrteľné zemetrasenie, cunami alebo iná katastrofa. No môže mať aj vedecký základ. Kijoši Wadacumi, z organizácie e-PISCO, venujúcej sa zemetraseniam, sa domnieva, že „hlbokomorské ryby žijúce v blízkosti morského dna sú citlivejšie na pohyby aktívnych zlomov ako ryby v blízkosti morskej hladiny.“
Neexistujú však žiadne vedecké dôkazy, ktoré by spájali oarfish s prírodnými katastrofami, a námorné úrady to odmietajú a tvrdia, že ide len o mýtus. No podľa niektorých výskumníkov si environmentálne faktory súvisiace s jeho výskytom vyžadujú ďalšie skúmanie.
Objavila sa na indonézskej pláži
Ako informuje Mail Online, v utorok sa na indonézskej pláži vyplavilo mŕtve obrovské hlbokomorské stvorenie opradené folklórom o súdnom dni. Ryba bola objavená na pláži Pink Beach pozdĺž juhovýchodného pobrežia ostrova Komodo okolo 7:30 v utorok.
Návštevníci pláže, niekoľko detí a jeden dospelý muž, mŕtvu rybu zdvihli z piesku a odniesli ju do vnútrozemia, čo medzi miestnymi obyvateľmi okamžite vyvolalo obrovský rozruch.
Ryba súdneho dňa sa objavila aj minulý rok na pobreží Kanárskych ostrovov a deň predtým na mexickej pláži Baja California Sur beach. Rok predtým sa zas objavila na pobreží Kalifornie.
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