Náš sused ukrýva pod zemou poklad veľký takmer 700 miliónov ton. Ide ho ťažiť ako druhá krajina sveta

Poľsko chce začať s ťažbou polyhalitu ako len druhá krajina na svete. Prípravy potrvajú dlhšiu dobu, mohla by odštartovať v roku 2038.
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Poľsko pripravuje výstavbu svojej prvej hlbinnej bane na polyhalit, ktorý sa využíva najmä na výrobu hnojív. Spoločnosť KGHM chce baňu vybudovať pri Mieroszyne v Pomoransku severne od Gdyne, kde sa nachádza jedno z najväčších ložísk tohto nerastu na svete. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Rádia ZET.
Poľsko môže ukrývať zásoby polyhalitu obrovské 686 miliónov ton
Poľský geologický inštitút odhaduje domáce zásoby polyhalitu na približne 686 miliónov ton, z toho 341 miliónov ton pripadá na oblasť Mieroszyna. Ložisko s rozlohou približne 55 štvorcových kilometrov sa nachádza v hĺbke 740 až 800 metrov.
Projekt počíta s dvoma šachtami siahajúcimi približne 800 metrov pod zem a prevádzkovým závodom na povrchu. Náklady sa odhadujú na 7 až 10 mld. zlotých (1,63 až 2,32 mld. eur). Na začiatku júla podpísali predstavitelia Pomoranského vojvodstva a KGHM list o zámere, ktorý má byť začiatkom projektu.
Samotná ťažba môže začať v roku 2038
Projektovanie bane a získavanie environmentálnych povolení má trvať 4 až 6 rokov, samotná výstavba ďalších 8 až 10 rokov. Ťažba by sa tak podľa súčasných plánov mohla začať približne v roku 2038. KGHM pôvodne skúmal možnosť využitia ložísk soli v Pomoransku viac ako desať rokov a vykonal 21 prieskumných vrtov.
Polyhalit bol v oblasti objavený už v roku 1964, jeho priemyselné využitie však dlhodobo brzdila veľká hĺbka ložísk a vysoké náklady na ťažbu. Plánovaná baňa by podľa projektu mohla ročne ťažiť až 4 milióny ton suroviny a vytvoriť približne 800 pracovných miest.
Minerál je bohatý na draslík, horčík, vápnik a síru, a vznikol odparovaním morskej vody. Momentálne sa ťaží len na jednom mieste na svete, na pobreží Anglicka.
Slovensko ukrýva jedno z najväčších ložísk na svete
Naša domovina sa zas môže pochváliť tým, že má jedno z najväčších ložísk magnezitu v Európe. Pri Jelšave živí veľký priemyselný podnik a jeho surovina putuje do desiatok krajín sveta.
Hlavným ložiskom je Dúbravský masív. Podľa údajov Slovenských magnezitových závodov ide o štvrté najväčšie ložisko magnezitu na svete a zároveň o najvýznamnejšie ložisko tohto nerastu na Slovensku. História ťažby magnezitu v tomto regióne siaha až do roku 1893.
Za viac ako storočie sa pritom spôsob získavania aj spracovania suroviny výrazne zmenil. Dnes sa magnezit získava hlbinnou ťažbou v ložisku Dúbravský masív. Po vyťažení nasleduje jeho spracovanie a tepelné úpravy v závode.
Magnezitka pritom nie je iba historickou súčasťou regiónu. Ide o veľký podnik, ktorý každoročne pracuje s desiatkami miliónov eur. Najnovšia účtovná závierka za rok 2025 ukazuje, že Slovenské magnezitové závody dosiahli tržby na úrovni 39,03 milióna eur. Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli 58,50 milióna eur.
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