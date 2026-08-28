Kúpanie sa na týchto slovenských kúpaliskách predstavuje nebezpečenstvo. Pozrite si prehľad

Úrad verejného zdravotníctva po týždni opäť zverejnil výsledky vzoriek z umelých kúpalísk a bazénov a tiež aj prírodných. Vydal varovanie pred niekoľkými miestami, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Kúpanie sa v nich predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa.
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Povolenie na prevádzku malo k piatku 161 sezónnych umelých kúpalísk a 484 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Na niektorých miestach zistili zníženú priehľadnosť vody, nepatrí však medzi zdravotne významné ukazovatele
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa, IZRA a na vodnej nádrži Lipovina – Bátovce.
„Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ podotkol ÚVZ.
V týchto lokalitách platí možné zvýšené zdravotné riziko
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava, z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie.
Rovnako tak pre Kunovskú priehradu Sobotište, Ružín – okres Gelnica a Ružín – Košice-okolie, kde zaznamenali zhoršenú kvalitu vody na kúpanie z dôvodu mierneho prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.
Tu voda na kúpanie vhodná nie je a predstavuje nebezpečenstvo
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere, Jazere Malé Leváre a vodnej nádrži Duchonka. Dôvodom boli cyanobaktérie. V prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach išlo o črevné enterokoky, cyanobaktérie.
„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.
Hygienici neodporúčajú ani kúpanie sa vo vodnej nádrži Stará Myjava. Vo vzorkách zistili cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.
Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo v detskom bazéne na Letnom kúpalisku Sídlisko III v Prešove, neplaveckom bazéne a vonkajšom oddychovom bazéne I na Termálnom kúpalisku Komárno, detskom bazéne na Letnom kúpalisku v Stropkove, oddychovom bazéne na kúpalisku Aquaruthenia Svidník a plaveckom bazéne na letnom kúpalisku Dobrá Voda.
Rovnako tak v detskom bazéne na kúpalisku Tekovský Eden v Novej Bani, novom detskom bazéne „Z“ a baby bazéne na plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici.
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