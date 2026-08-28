Nórsko má nového kráľa: Po smrti Haralda V. sa vlády ujal jeho syn, prijal meno Haakon VIII.

Po smrti Haralda V. sa novým nórskym kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Ako vládca prijal meno Haakon VIII. Oznámil to v piatok v správe, ktorú zverejnila tamojšia vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
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Haakon prisľúbil, že bude pokračovať v hlásaní „Všetko pre Nórsko“, ktorého sa držali jeho predkovia vrátane otca Haralda V., ktorý v piatok ráno zomrel vo veku 89 rokov ako najstarší vládnuci panovník v Európe.
Ak by nebol členom kráľovskej rodiny, bol by surfistom
Nový monarcha sa narodil 20. júla 1973. Navštevoval štátnu základnú školu, ako sa od členov kráľovskej rodiny v rovnostárskej škandinávskej krajine očakáva. Stredná škola však bola súkromná. Pred štúdiom politológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley a neskôr rozvojových štúdií na londýnskej LSE vstúpil do námorníctva.
Haakon si už v ranom veku obľúbil hudbu a surfovanie. Svojho času povedal, že keby nepatril do kráľovskej rodiny, chcel by sa stať profesionálnym surfistom.
Manželku spoznal na hudobnom festivale
Svoju manželku Mette-Marit, narodenú Tjessem Höiby, spoznal na hudobnom festivale v Kristiansande v roku 1999. Skutočnosť, že nemala šľachtický pôvod a bola slobodnou matkou so synom z predchádzajúceho manželstva, spočiatku vyvolala mediálny rozruch.
Americké ministerstvo spravodlivosti navyše začiatkom tohto roka zverejnilo dokumenty, v ktorých sa meno Mette-Marit objavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Mette-Marit následne uviedla, že si praje, aby sa nikdy neboli stretli.
Ďalším následníkom trónu je jeho dcéra
V súčasnosti je prvou v poradí na trón Haakonova dcéra, 22-ročná korunná princezná Ingrid Alexandra. Nórsko malo panovníčku naposledy na prelome 14. a 15. storočia, keď kráľovná Margaréta I. vládla aj Švédsku a Dánsku. Po reformách zavedených v roku 1990 má v poradí nástupníctva prednosť najstaršie dieťa, a to bez ohľadu na pohlavie.
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