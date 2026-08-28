Slovenský film divákom odhalí dôležitú osobnosť našej histórie. Jeho príprava trvala 6 rokov

Už čoskoro do slovenských kín zavíta očakávaný film s názvom Generál Golian. Predstaví jednu z najdôležitejších osobností slovenskej histórie v úplne novom svetle. Tvorcovia zverejnili trailer.
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O čom film Generál Golian bude?
Píše sa rok 1944. Po desiatich rokoch neúspešných pokusov sa manželom Golianovcom konečne narodí vytúžené dieťa. Uprostred zúriacej 2. svetovej vojny a len 3 týždne predtým, ako vypukne veľké ozbrojené povstanie proti nemeckému agresorovi, ktorému má veliť práve Ján Golian.
Manželia stoja pred veľkou dilemou: hrdinstvo alebo rodina? V stávke je nielen budúcnosť Slovenska, ale i budúcnosť ich syna. V krajine, ktorá je stále spojencom nacistického Nemecka, padá na plecia jedného muža hlavná zodpovednosť za priebeh udalostí, ktoré sa neskôr výrazne a zlatým písmom zapíšu do slovenských dejín ako Slovenské národné povstanie.
Príprava filmu trvala dlhých 6 rokov
Tvorbe filmu predchádzala veľmi náročná príprava, nielen teoretická, ale aj praktická. „Príprava trvala prakticky šesť rokov. Začala štúdiom archívov, kníh, spomienok a množstvom konzultácií s historikmi,“ cituje slová režiséra Juraja Štepku tlačová správa.
Spolu s Petrom Rajčákom napísal k filmu aj scenár. „Potom nasledovalo hľadanie lokalít, výroba kostýmov, rekvizít a nekonečné preverovanie detailov. Pri historickom filme rozhodujú maličkosti. Ak divák uverí detailu, uverí aj celému príbehu. Práve preto sme venovali toľko energie tomu, aby bol film historicky čo najpresnejší. Napriek tomu nejde o dokument, ale o hraný film inšpirovaný skutočnými udalosťami. Niektoré situácie sme preto museli dramaturgicky zhustiť alebo zdramatizovať, aby film fungoval ako silný príbeh.“
Podľa tvorcov sa generálovi doteraz nedostalo náležitého ocenenia
Film Generál Golian predstaví jednu z najdôležitejších osobností slovenskej histórie, ktorej sa podľa tvorcov až do dnešného dňa nedostalo náležitej pozornosti ani ocenenia.
„Generála Goliana v skutočnosti veľmi nepoznáme. Nepostavili sme mu dôstojnú sochu, nenakrútili o ňom hraný film a pritom ide o jednu z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín,‟ hovorí Juraj Štepka.
Podobne to vnímaj aj Ondrej Hraška, ktorý si musel historické kontexty témy výrazne naštudovať pomohlo mu množstvo dokumentov aj literatúry, ale veľa o vzťahu manželov Golianovcov čerpal najmä z audionahrávky Jarmily Golianovej.
„Aj s kolegyňou Aničkou Prášilovou Fialovou nám táto legendárna nahrávka veľmi pomohla v pochopení ich vzťahu. Toho, aký bol láskyplný, ako si boli navzájom pravou láskou.“
Film prinesie známe herecké osobnosti
Kým scenáristi a režisér sa zamerali najmä na príbeh a jeho fakty, Ondrej Hraška, predstaviteľ Goliana, sa zameral najmä na súkromnú časť života generála.
„Najväčšou cestou pre mňa osobne bolo nacítiť ten vzťah a to, čím si prešli naši dvaja manželia. Že predtým, ako prišiel vytúžený syn, mali tri potraty, potom syn prišiel v tú najnevhodnejšiu dobu, iba tri týždne pred vypuknutím Slovenského národného povstania… Takže náročné bolo začať veriť alebo dúfať, že ich Golian neuvidí naposledy, keď do povstania vstúpi,‟ povedal herec, ktorý sa svojej historickej predlohe snažil podobať aj fyzicky.
V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa okrem hlavných postáv v podaní Ondreja Hrašku a Anny Prášilovej Fialovej predstavia ďalšie herecké osobnosti, akými sú Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Vo filme zaznie až šesť jazykov: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Historickú drámu Generál Golian si budete môcť pozrieť v slovenských kinách od 8. októbra.
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