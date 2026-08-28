Sporné uznesenia k národným parkom končia: Vláda ich zrušila, ohrozovať mali milióny z plánu obnovy

Vláda zrušila sporné uznesenia o zonácii národných parkov, ktoré správu lesov ponechávali štátnemu podniku Lesy SR. Kritici aj opozícia varovali, že tieto kroky mohli ohroziť 450 miliónov eur z plánu obnovy, čo sledovala aj Európska komisia. Podľa envirorezortu uznesenia stratili zmysel po podpísaní memoranda o spolupráci s agrorezortom, čím sa míľniky plánu obnovy administratívne uzavreli.
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Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov (NP), ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tvrdí, že uzavretím memoranda o spolupráci s agrorezortom zo začiatku augusta stratili vecné opodstatnenie. Uznesenia hovorili o tom, že štátny podnik Lesy SR má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. Podľa kritikov mali územia síce formálne prejsť pod správy NP, ale v realite mali ostať pod štátnym podnikom.
Európska komisia monitoruje situáciu
Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa, opozícia aj enviroorganizácie, ktorí uznesenia kritizovali, upozorňovali na ohrozenie 450 miliónov eur z plánu obnovy. MŽP tieto tvrdenia odmietalo. Európska komisia potvrdila, že situáciu monitoruje a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám.
Ministerstvo životného prostredia a agrorezort 6. augusta podpísali spoločné Memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní odborného hospodárenia v lesoch a výkonu starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu na území národných parkov. „Keďže účel a ciele úloh uložených v predmetných uzneseniach vlády Slovenskej republiky boli uzavretím a uplatňovaním memoranda naplnené, ich ďalšie vedenie medzi aktívnymi úlohami stratilo vecné opodstatnenie. Predložený návrh preto nadväzuje na dosiahnutý stav a administratívne završuje vykonanie pôvodných úloh ich zrušením,“ ozrejmil envirorezort.
Vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch NP – Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
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