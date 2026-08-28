Objavili „obrátený Ozempic“, ktorý spaľuje tuky aj pri ležaní na gauči. Je tu ale háčik

Jedným z novodobých vážnych zdravotných problémov ľudstva je rapídny nárast obezity a s ňou spojené ochorenia. Nie je preto zvláštne, že lieky ako Ozempic naberajú stále na väčšej popularite, a to nielen u pacientov, pre ktorých sú primárne určené, ale aj u celebrít, ktoré si chcú pomocou neho vylepšiť postavu.
správy od nás budete mať ako prví.
Nová látka nazvaná skratkou TOFA (kyselina 5-tetradecyloxy-2-furoová) má sľubný potenciál pri boji s obezitou, ako sa uvádza v štúdii publikovanej v časopise Science Advances.
Kým Ozempic funguje zjednodušene tak, že potláča chuť do jedla a spôsobuje pocit plnosti, čo spôsobuje nižší príjem kalórií, TOFA na to ide inak.
Táto látka totiž mení spôsob toho, ako organizmus hospodári s energiou, píše Science Alert. Spôsobuje, že bunky a celý organizmus zvyšujú svoju energetickú náročnosť, čím sa spaľuje viac tuku, a to navyše bez straty svalovej hmoty. Druhým efektom preparátu je, že spomaľuje tvorbu nového tuku.
TOFA bola pritom prvýkrát vytvorená už pred 50 rokmi a v laboratóriách sa využíva už dlho. Podľa hlavného autora Andersa Näära z univerzity v Berkeley schopnosť látky aktivovať efektívne spaľovanie tukov existovala, ale nikto ju v látke TOFA nehľadal.
Počas experimentov TOFA priniesla aj ďalšie výhody nad rámec úbytku hmotnosti. Tým bola nižšia hladina cukru a inzulínu v krvi či lepšia reakcia na glukózu a znížila sa tiež hladina tuku v pečeni.
Kombinácia s Ozempicom
Vedci tiež testovali TOFA spolu s liekmi na báze GLP-1, ako je aj populárny Ozempic. Kombinácia viedla k väčšiemu úbytku a zlepšeniu metabolizmu v porovnaní s tým, ak sa jednotlivé preparáty užívali samostatne.
„Kombinovaná terapia je tak zaujímavá, lebo tieto dva odlišné mechanizmy sa navzájom dopĺňajú,“ povedal Näär. Experiment tiež ukázal, že po liečbe pomocou TOFA si výskumné objekty udržali svoju zníženú hmotnosť dlhšie ako tie, kde bol podávaný preparát s účinnou látkou na báze GLP-1.
Všetko má svoje „ale“
Ak ste sa teraz nadchli a už uvažujete, že zavoláte svojmu lekárovi s tým, aby vám predpísal TOFA, sklameme vás. Tento preparát je stále experimentálny a prezentované výsledky sú síce sľubné, no neboli vykonávané na človeku, ale na myších samcoch.
TOFA nikdy nebola testovaná na ľuďoch a nie je známa ani účinná dávka pre ľudí a hlavne nie je potvrdená bezpečnosť tejto zlúčeniny.
Avšak to neznamená, že by sa potenciál preparátu zahadzoval. Vedci plánujú v experimentoch ďalej pokračovať, štúdie chcú vykonávať na potkanoch a následne na väčších zvieratách, čím sa fyziológia bude stále viac a viac približovať k ľudskej. Až potom, ak nenastanú žiadne prekážky, ktoré by potenciál preparátu zmarili, sa môže pristúpiť ku klinickým testom na vybraných ľuďoch.
TOFA síce nie je novým liekom na chudnutie, no poukazuje na nový spôsob, ako sa dá bojovať s obezitou, a to núteným zvýšením energetického výdaja organizmu prakticky v pokoji. Ak všetko pôjde tak, ako vedci dúfajú, o niekoľko rokov by mohla kombinácia TOFA spolu s preparátmi ako Ozempic ešte efektívnejšie bojovať s obezitou, ktorá je v súčasnosti jedným z najväčších zdravotných „strašiakov“ v rozvinutých krajinách.
Pamätajte ale, že najlepšie je užívaniu liekov ako Ozempic a iné predchádzať zdravým životným štýlom s dostatkom pohybu. Pomôcť môže aj pochopenie nášho tela a veľkého „strašiaka“ – tuku. Ten sa v našom tele dokonca správa ako samostatný orgán. Ak vás téma tuku zaujíma, môžete sa o ňom dozvedieť viac v knihe Tuk – Náš tajný orgán.
Nahlásiť chybu v článku