Vznikne viac ako 200 pracovných miest: Slovenská fabrika, ktorá skončila pred 3 rokmi, obnovuje výrobu

Firma Slovalco sídliaca v Žiari nad Hronom kedysi zamestnávala stovky ľudí a Slovensko sa mohlo pýšiť tým, že patrí medzi európske krajiny, ktoré vyrábajú primárny hliník. To sa však v roku 2023 zmenilo a pece boli odstavené. Zo Slovalca prichádzajú dobré správy, pretože obnovuje výrobu hliníka. Začína prvou fázou, ktorá prinesie nové pracovné miesta.
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Slovensko sa opäť zaradí medzi krajiny vyrábajúce primárny hliník
Spoločnosť Slovalco začala v piatok v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako troch rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest, informovala spoločnosť, ktorá je spoločným podnikom nórskej spoločnosti Hydro a investičnej skupiny Penta Investments.
„Dnes sa mení na realitu to, o čom sme ešte pred niekoľkými mesiacmi hovorili ako o možnosti. Po viac ako troch rokoch začíname opäť vyrábať primárny hliník. Je to výsledok obrovského úsilia našich zamestnancov, vlastníkov spoločnosti aj konštruktívneho prístupu štátu,“ skonštatoval Milan Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco.
Firma uviedla, že Slovensko prvýkrát od zavedenia systému emisných povoleniek (ETS) vytvorilo podmienky umožňujúce, aby bola výroba hliníka na Slovensku dlhodobo konkurencieschopná.
„Ide najmä o kompenzáciu nepriamych nákladov CO2, ktoré sa v dôsledku európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami premietajú do cien elektriny. Kompenzácia nepriamych nákladov ETS je štandardný nástroj európskej priemyselnej politiky, ktorý v súlade s pravidlami Európskej únie využíva viacero členských štátov,“ vysvetlila firma s tým, že rovnaký mechanizmus využívajú aj ďalšie energeticky náročné podniky na Slovensku.
Ide o prvú fázu reštartu podniku
Piatkové spustenie prvých elektrolyzérov podľa spoločnosti neznamená okamžitý návrat závodu na jeho plnú výrobnú kapacitu. Jednotlivé časti elektrolýzy budú nabiehať postupne.
V prvej fáze reštartu podnik obnoví výrobnú kapacitu 75-tisíc ton hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175-tisíc ton firma rozhodne podľa budúcich rámcových podmienok, situácie na trhu a dostupnosti konkurencieschopnej elektriny.
Čo sa stalo so Slovalcom?
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu, v ktorom začiatkom roka pracovalo približne 180 ľudí.
Keď sa zastavili elektrolýzne pece v Slovalcu, išlo o jednu z najvýraznejších rán pre slovenský priemysel za posledné roky. Fabrika, ktorá desaťročia patrila medzi symboly slovenského hlinikárstva a zamestnávala stovky ľudí, doplatila na prudký rast cien energií, s ktorými si energeticky náročná výroba nedokázala poradiť. Odvtedy sa pravidelne objavovali otázky, či sa výroba v Žiari nad Hronom ešte niekedy obnoví a či Slovensko nepríde o strategické odvetvie natrvalo.
Začiatkom júla sme vás informovali o tom, že vláda pripravila balík opatrení, ktorý má vytvoriť podmienky na opätovné spustenie výroby primárneho hliníka a návrat časti pracovných miest. Kľúčovú úlohu pritom zohrá štátna pomoc, úľavy z poplatkov a predovšetkým zabezpečenie dodávok elektriny za podmienok, ktoré umožnia fabrike opäť fungovať.
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