Bola označená za najkrajšiu ženu sveta. Neuveríte, koľko do nej musí muž investovať, aby s ním šla na rande

Nórsky Playboy ju zvolil za najkrajšiu ženu sveta a ona sa s týmto titulom veľmi rýchlo stotožnila. Sebavedomie ambicióznej blondíne rozhodne nechýba a rovnako tak privysoké požiadavky na partnera. Na rande pôjde len s tým, ktorý ich dokáže splniť.

Vo svete modelingu je konkurencia obrovská, ale Janaína Prazeres si svojou krásou vybudovala jedinečné meno. Tridsaťpäťročná modelka, ktorá sa môže pochváliť s viac ako 717 000 sledovateľmi na sociálnych sieťach, nedávno odhalila svoje prísne pravidlá pre potenciálnych partnerov. A nie, rozhodne nejde o bežné podmienky! Ako uvádza web The Sun, Janaína má v tom, kto si zaslúži jej pozornosť a čo všetko musí muž spĺňať, aby mu vôbec dala šancu, jednoznačne jasno.

Za krásu sa musí platiť

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o prehnanú požiadavku, ale Janaína tvrdí, že je to len spravodlivá dohoda medzi partnermi. „Som investíciou a muž, ktorý chce byť po mojom boku, by to mal pochopiť. Niekto si kupuje autá alebo hodinky, iný investuje do ženy,“ vyhlásila v nedávnom rozhovore. A kam teda tieto peniaze putujú? Mesačná suma pokrýva estetické procedúry, profesionálneho trénera, luxusnú starostlivosť o pleť a vlasy, ako aj exkluzívne kozmetické produkty. Pre Janaínu je to jednoducho súčasť jej imidžu a kariéry.

Podľa nej by muž, ktorý si ju chce získať, mal mať nielen charizmu a sebavedomie, ale aj poriadne hrubú peňaženku. Janaína totiž očakáva, že jej partner bude prispievať na jej nákladnú starostlivosť o vzhľad – a to v nemalej sume 4 000 libier (približne 4 800 eur) mesačne!

Mamin hotel? Nie, ďakujem!