Bloček z čias „socíku“ je hit, ľudí rozhádal do krvi: Muž tvrdí, že všetko lacné nebolo

dominik matus

Reprofoto: Facebook.com (Dominik Matus)

Michaela Olexová
„V roku 1986 som zarábal asi 6-tisíc a nábytok do celého bytu som kúpil z mladomanželskej pôžičky. Splácal som 250 korún mesačne.“

Autor príspevku, český reštaurátor Dominik Matus, v popise napísal: „Až bude niekto tvrdiť, že za socíku bolo všetko lacné, tak obyčajný drevotrieskový nábytok z družstva Lidová tvorba stál prakticky majetok. V roku 1986 sa v priemere zarábalo 2 964 Kčs. Táto súprava nábytku vyšla na 23-tisíc Kčs.“

Dodáva, že v prepočte na dnešný priemerný český plat – 53 283 korún (2 133 eur), na ktorý mnohí ani nedosiahnu – by ste dnes podľa neho za takýto nábytok zaplatili viac než 400-tisíc korún, teda približne 16 300 eur.

Ľudí tento príspevok okamžite rozhádal. Kde je pravda, nie je jasné ani po tom, čo sa diskusia rozrástla na stovky komentárov. Názory sa rozchádzajú takmer v každom bode.

Zlacňovanie prišlo až v 90. rokoch, tvrdí jeden z komentujúcich

Zaujímavý pohľad priniesol jeden z používateľov, ktorý Dominikovi odpísal priamo pod príspevok na Facebooku.

„Hovorím to stále aj na prednáškach. Prudké zlacňovanie životných nákladov prišlo až s megakonzumom 90. rokov. Odvtedy ide dole s cenou prakticky všetko – s výnimkou nehnuteľností. Ešte za prvej republiky stála spálňa mojej babičky zhruba ročný plat. Z účtov za nábytok či bežné vybavenie domácnosti by dnes ľudia odpadli. Aj taký vrak, ako bola Škoda 105, vychádzal v prepočte na trištvrte milióna. Rifle aj za 10-tisíc, malý angličák za 500. Dnes je všetko násobne lacnejšie,“ spomína.

Protiargument však ponúka iný diskutujúci: „Áno, lenže si si zobral pôžičku a splatil ju do leta.“ Na bezúrokové mladomanželské pôžičky upozorňuje aj ďalší komentujúci na Threads: „Za 30-tisíc si si zariadil kuchyňu, spálňu aj obývačku – a nemusel si nič skladať.“

Podobnú skúsenosť opisuje aj ďalší: „V roku 1986 som zarábal asi 6-tisíc a nábytok do celého bytu som kúpil z mladomanželskej pôžičky. Splácal som 250 korún mesačne.“

Bol nábytok kvalitnejší?

Diskusia sa zasekla aj na kvalite materiálov. Niektorí tvrdia, že nešlo o drevotriesku, ale o masív: „Ak by si takýto nábytok kúpil dnes, stálo by to ešte viac. Daj si to naceniť u stolára.“

Iní kvalitu výrobkov spochybňujú: „My sme nedávno vyhadzovali socialistickú skriňu – nič extra, žiadny masív. Vzadu sme našli cenovku: vyše 2-tisíc Kčs. To boli koncom 80. rokov dva otcove platy.“

V posledných rokoch sa na nás z každej strany valí ten istý problém – zdražovanie. Ľudia na Slovensku, ale aj v zahraničí siahajú do peňaženiek čoraz hlbšie. Mnohých preto šokuje obrovský rozdiel medzi tým, koľko sa za bežný nákup potravín platilo v roku 2001 a koľko sa platí teraz.

Na pravde sa ľudia nezhodnú, pretože v skutočnosti si ani jedna strana nevymýšľa. Každý opisuje reálnu skúsenosť.

Ľudia, ktorí mali stabilnú prácu, dobré kontakty a prístup k zdrojom, si toto obdobie možno pamätajú ako relatívne funkčné a cenovo prívetivé. Naopak tí, ktorí museli na tovar čakať roky, nemali známosti a ich prístup k zdrojom bol obmedzený, si môžu spájať rovnaký systém skôr s drahotou a nedostatkom.

