Bloček z roku 2001 sa stal virálnym: Pozrite sa, o koľko drahší je rovnaký nákup o 24 rokov neskôr, nie je to len inflácia

Foto: Pixabay/ Unsplash

Petra Sušaninová
Tiež s láskou spomínate na časy, keď bežný nákup potravín nebol utrpením?

V posledných rokoch sa na nás z každej strany valí ten istý problém – zdražovanie. Ľudia na Slovensku, ale aj v zahraničí siahajú do peňaženiek čoraz hlbšie. Mnohých preto šokuje obrovský rozdiel medzi tým, koľko sa za bežný nákup potravín platilo v roku 2001 a koľko sa platí teraz.

Ceny raketovo vystrelili, platy však menej

Ako informuje Mail Online, na sociálnych sieťach sa virálnou senzáciou stal bloček z nákupu z reťazca Morrisons v roku 2001. Celý nákup stál v tom čase 34,57 libry, teda v prepočte 39,70 eura. Na doklade nájdete celkom bežné veci ako olej, horčicu, zubnú pastu či krmivo pre mačky. Mail Online sa rozhodol urobiť rovnaký nákup v rovnakom reťazci v Londýne a porovnať ceny.

Pochopiteľne, niektoré položky bolo nutné nahradiť podobnými alternatívami, no nákup bol v podstate taký istý. Tentoraz sa však cena vyšplhala na 76,40 libry (87,70 eura). To je nárast o 121 %. Žiaľ, platy Britov šli nahor len o 60 % v porovnaní s rokom 2001 a situácia je podobne smutná vo viacerých európskych krajinách.

Ilustračná foto: Pexels

Ceny však nešli nahor len následkom inflácie. Ak by naozaj šlo len o infláciu, rovnaký nákup by dnes mal stáť 66 libier (75,80 eura). Zaujímavé je tiež to, že kým ceny niektorých položiek v priebehu rokov astronomicky vystrelili, iné ostávajú takmer nezmenené. Napríklad, cena zemiakov či limetiek ostala v zmieňovanom reťazci takmer rovnaká.

Došlo k viacerým zmenám

Podľa Mail Online to ale nie je príliš prekvapivé, keďže ceny ovocia a zeleniny zvyčajne ostávajú dlhodobo stabilné. Cena syra v danom reťazci šla ale nahor o 2,20 libry (približne 2,50 eura). Najvýraznejší bol rozdiel v cene olivového oleja, ktorý stál pred 24 rokmi v prepočte 2,10 eura a teraz zaň zákazník zaplatí takmer 5,60 eura, čo je nárast o 162 %.

Ilustračná foto: Pexels

Ďalšou zmenou je aj fakt, že pred 24 rokmi si mohli zákazníci bezplatne brať neobmedzené množstvo plastových tašiek, v ktorých si nákup odnášali. Dnes to už neplatí. Aj na Slovensku nájdete v mnohých obchodoch papierové či textilné tašky a tie plastové sú spoplatnené.

Navyše, nejeden človek dnes radšej využije samoobslužnú, ako bežnú pokladnicu. Samoobslužné pokladnice síce boli vynájdené ešte v roku 1984, ich popularita ale začala značne narastať až v posledných rokoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zaplatíte menej ako 80 centov: Vieme, v ktorej krajine si môžete dať najlacnejšie pivo, takto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac