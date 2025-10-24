Bloček z roku 2001 sa stal virálnym: Pozrite sa, o koľko drahší je rovnaký nákup o 24 rokov neskôr, nie je to len inflácia

V posledných rokoch sa na nás z každej strany valí ten istý problém – zdražovanie. Ľudia na Slovensku, ale aj v zahraničí siahajú do peňaženiek čoraz hlbšie. Mnohých preto šokuje obrovský rozdiel medzi tým, koľko sa za bežný nákup potravín platilo v roku 2001 a koľko sa platí teraz.
Ceny raketovo vystrelili, platy však menej
Ako informuje Mail Online, na sociálnych sieťach sa virálnou senzáciou stal bloček z nákupu z reťazca Morrisons v roku 2001. Celý nákup stál v tom čase 34,57 libry, teda v prepočte 39,70 eura. Na doklade nájdete celkom bežné veci ako olej, horčicu, zubnú pastu či krmivo pre mačky. Mail Online sa rozhodol urobiť rovnaký nákup v rovnakom reťazci v Londýne a porovnať ceny.
Pochopiteľne, niektoré položky bolo nutné nahradiť podobnými alternatívami, no nákup bol v podstate taký istý. Tentoraz sa však cena vyšplhala na 76,40 libry (87,70 eura). To je nárast o 121 %. Žiaľ, platy Britov šli nahor len o 60 % v porovnaní s rokom 2001 a situácia je podobne smutná vo viacerých európskych krajinách.
Ceny však nešli nahor len následkom inflácie. Ak by naozaj šlo len o infláciu, rovnaký nákup by dnes mal stáť 66 libier (75,80 eura). Zaujímavé je tiež to, že kým ceny niektorých položiek v priebehu rokov astronomicky vystrelili, iné ostávajú takmer nezmenené. Napríklad, cena zemiakov či limetiek ostala v zmieňovanom reťazci takmer rovnaká.
Došlo k viacerým zmenám
Podľa Mail Online to ale nie je príliš prekvapivé, keďže ceny ovocia a zeleniny zvyčajne ostávajú dlhodobo stabilné. Cena syra v danom reťazci šla ale nahor o 2,20 libry (približne 2,50 eura). Najvýraznejší bol rozdiel v cene olivového oleja, ktorý stál pred 24 rokmi v prepočte 2,10 eura a teraz zaň zákazník zaplatí takmer 5,60 eura, čo je nárast o 162 %.
Ďalšou zmenou je aj fakt, že pred 24 rokmi si mohli zákazníci bezplatne brať neobmedzené množstvo plastových tašiek, v ktorých si nákup odnášali. Dnes to už neplatí. Aj na Slovensku nájdete v mnohých obchodoch papierové či textilné tašky a tie plastové sú spoplatnené.
Navyše, nejeden človek dnes radšej využije samoobslužnú, ako bežnú pokladnicu. Samoobslužné pokladnice síce boli vynájdené ešte v roku 1984, ich popularita ale začala značne narastať až v posledných rokoch.
