Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje

Roland Brožkovič
Otázkou zostáva, či budú mať Slováci čo tankovať, a za akú cenu.

Slovensko aktuálne rieši ropnú krízu a okrem situácie v Iráne ovplyvňuje dodávku na naše územie najmä odstávka ropovodu Družba, ktorá trvá už niekoľko týždňov. Slovensko a Maďarsko obviňujú Ukrajinu, že to robí náročky, zatiaľ čo podľa prezidenta Zelenského môže za odstávku vážne poškodenie ropovodu po ruskom raketovom útoku. Otázkou však zostáva, či budú mať Slováci čo tankovať, a za akú cenu. Niektoré čerpacie stanice pritom už obmedzili predaj.

Predseda vlády upozornil, že Slovensko čelí mimoriadne vážnej situácii v oblasti dodávok ropy a musí pristupovať k čerpaniu zo štátnych rezerv. „Slovensko je krajina, ktorá momentálne čerpá ropu zo svojich vlastných štátnych zásob,“ pripomenul premiér s tým, že Slovensko bude na Európskej rade žiadať solidaritu pri riešení situácie okolo ropovodu Družba. Zároveň očakáva, že lídri Európskej únie budú apelovať na ukrajinského prezidenta, aby obnovil dodávky ropy cez tento ropovod.

Podobne ako v okolitých krajinách

Premiér zároveň potvrdil, že ceny pohonných látok na Slovensku by mali byť v nasledujúcich týždňoch približne na úrovni štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a výrazne lacnejšie ako v Rakúsku. „Chceme, aby sme v rámci V4 boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší,“ povedal premiér s tým, že aktuálne je tento stav realitou.

Realita je však aj taká, že niektoré pumpy „vyschli“, iné zas obmedzujú predaj. Túto informáciu včera povedal generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó s tým, že „na severe Slovenska ‚vyschlo‘ zhruba 22 čerpacích staníc“. Všimli si aj vyšší záujem o palivový turizmus.

Niektoré pumpy zároveň obmedzujú predaj. Príkladom je pumpa v Záhorskej Bystrici, ktorá nastavila limit 50 litrov na jedno tankovanie. Takýto limit nepredstavuje pri niektorých autách ani jednu plnú nádrž. A ako reaguje vláda? Tá v súčasnosti monitoruje ceny palív a v tejto súvislosti bude zasadať v päťdňových intervaloch.

Vyjadrenie spoločností

My sme sa preto opýtali najväčších prevádzkovateľov čerpacích staníc na Slovensku, či plánujú zaviesť nejaké obmedzenie. Jeden z nich nám potvrdil, že nad tým uvažuje. „V nadväznosti na rokovanie so zástupcami vlády zvažujeme dočasné opatrenie pre nákladné vozidlá, ktorého cieľom je zabrániť nadmernému odčerpávaniu palív z jednotlivých regiónov,“ povedal pre interez hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

„Zvýšený dopyt zo strany zahraničných dopravcov, spôsobený výrazným rozdielom cien palív, môže vytvárať tlak na logistiku zásobovania a obmedziť dostupnosť nafty pre domácich zákazníkov. Ide o štandardný trhový krok, ktorý už v rôznych formách uplatnili aj iní hráči na trhu. Jeho cieľom je chrániť stabilitu dodávok a zabezpečiť plynulé fungovanie siete,“ dodal. O prípadnom zavedení opatrenia sa vraj rozhodne podľa lokálneho vývoja na trhu.

Sieť Orlen aktuálne nemá pri tankovaní zavedené žiadne obmedzenia. „Spoločnosť ORLEN na Slovensku umožňuje zákazníkom tankovať palivo bez stanovenia maximálneho limitu na našich čerpacích staniciach. Zároveň zdôrazňujeme, že našou prioritou je zabezpečenie plynulého chodu dodávok pohonných hmôt na všetky čerpacie stanice Orlen,“ povedala pre interez hovorkyňa Klaudia Hrdličková.

Veľmi podobne sa vyjadrila aj spoločnosť OMV, no pripustila, že situácia sa môže zmeniť. „Aktuálne na našich čerpacích staniciach neplatí žiadne obmedzenie množstva natankovaného paliva pre osobné a nákladné autá. Spoločnosť OMV má v súčasnosti zabezpečené dodávky potrebných objemov ropy. V prípade dlhodobejšieho obmedzenia námornej trasy sa pripravujú a priebežne vyhodnocujú alternatívne scenáre,“ prezradila Ľubica Slabejová.

Priestor na vyjadrenie sme dali aj ďalším spoločnostiam prevádzkujúcim čerpacie stanice. V prípade dodania ďalších odpovedí budeme článok aktualizovať.

Kým sa však Slovensko trápi s Družbou, od ktorej sme už dávno, podobne ako napríklad Česko, nemuseli byť závislí, zvyšok sveta rieši globálne problémy s dodávkami a cenami ropy. Situácia pri nákupe ropy cez tankery sa po obmedzení dodávok cez Hormuzský prieliv zhoršuje a Európa súťaží o dostupné objemy najmä s ázijskými ekonomikami.

Situácia na ropnom trhu sa podľa generálneho riaditeľa Slovnaftu Gabriela Szabóa zhoršuje. Uviedol, že po zablokovaní Hormuzského prielivu sa obmedzila ponuka ropy a ropných produktov približne o 20 %. Ceny ropy dnes klesli po tom, ako iracká vláda a kurdské úrady dosiahli dohodu o obnovení vývozu ropy cez turecký prístav Ceyhan, čo trochu zmiernilo obavy o dodávky z Blízkeho východu.

