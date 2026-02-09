Bieda slovenských penzistov: Veľké porovnanie dôchodkov v Európe odhalilo, že horšie sa majú len v Bosne

V Európe sa príjmy dôchodcov výrazne líšia. Ide pritom o hlavné príjmy seniorov v dôchodkovom veku, a tak je vidieť, že hoci sa ceny a náklady na život v jednotlivých krajinách líšia, niektorí penzisti sa predsa len majú o čosi lepšie.
Ako píše portál euronews, väčšina peňazí, z ktorých žijú európski seniori, pochádza priamo od štátu – dôchodky a dávky, no táto suma im zvyčajne nestačí na udržanie životnej úrovne, ktorú mali pred penziou. V priemere majú seniori o 14 percent nižšie príjmy než zvyšok populácie, pričom v krajinách ako Švajčiarsko či Belgicko je tento prepad ešte výraznejší a v Pobaltí dokonca klesá až o viac než 30 percent. Napríklad ak priemerný dospelý človek v krajine zarobí 1 000 eur, priemerný senior nad 65 rokov má k dispozícii len 860 eur.
Porovnanie európskych krajín
Posledné dáta, ktoré boli na účely prieskumu zhromaždené, pochádzajú z roku 2023. Prieskum sa vďaka nim zameral na priemerný ročný hrubý starobný dôchodok. Podľa údajov Eurostatu predstavuje tento priemer v EÚ 17 321 eur, čo zodpovedá sume 1 443 eur mesačne v hrubom.
V rámci 34 európskych krajín sa priemerné ročné dôchodky pohybujú od 3 377 eur v Turecku až po 38 031 eur na Islande. Medzi členmi EÚ sú rozdiely od 4 479 eur v Bulharsku po 34 413 eur v Luxembursku. Na spodku rebríčka (pod hranicou 8 000 €) sa pritom nachádza viacero krajín, vrátane tej našej. Najnižšie dôchodky majú Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Slovensko, Rumunsko, Litva, Maďarsko a Lotyšsko. Slovensko sa umiestnilo na 27. priečke z celkových 34 so sumou 5 688 eur ročne.
Tieto čísla tak ukazujú dramatické rozdiely, keďže najvyššia suma v Európe je viac než desaťnásobne vyššia ako tá najnižšia. Štyri najväčšie ekonomiky EÚ sa nachádzajú tesne nad priemerom Únie. Taliansko má spomedzi nich najvyššiu úroveň dôchodkov, nasledujú Španielsko, Francúzsko a Nemecko. Nadpriemerné dôchodky majú aj všetky severské krajiny.
Koľko si môžu dovoliť kúpiť
Menšie rozdiely nastanú až vtedy, ak sa na dôchodky pozrieme z hľadiska štandardu kúpnej sily (pozn. red. neodpovedá na otázku, koľko eur máte v peňaženke, ale koľko vecí si za ne v danej krajine môžete reálne kúpiť), ktorý zohľadňuje životné náklady. V tomto prípade sa pomer medzi najvyšším a najnižším dôchodkom zníži z desaťnásobku na 3,3-násobok.
Napríklad Španielsko sa tak z 13. priečky presunulo na 4. priečku a Turecko z 34. miesta na 25. miesto. V praxi to znamená, že turecký dôchodok je v eurách úplne najnižší v Európe, avšak vďaka tomu, že život v Turecku je pre domáceho obyvateľa (v prepočte) veľmi lacný, sa ich situácia v rebríčku kúpyschopnosti o niečo zlepší.
Naopak, čo sa týka Slovenska, dochádza k opačnej situácii. Z 27. priečky klesáme na 33. miesto. Hoci slovenské dôchodky v eurách nie sú najhoršie v Európe, ak sa na to pozrieme z hľadiska toho, čo si za tieto peniaze môžu penzisti kúpiť, dostaneme sa na chvost rebríčka. Horšie je na tom už len Bosna a Hercegovina.
Nahlásiť chybu v článku