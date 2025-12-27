Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli

V roku 2025 v šoubiznise zarezonovalo množstvo „káuz“, ktoré ľudí nielen zabávali, ale aj rozdelili a v niektorých prípadoch im dokonca nastavili zrkadlo. Pozrite sa spolu s nami na to, čo sme tento rok všetci sledovali, čítali a šírili ďalej. Kto oznámil rozchod či zasnúbenie, kto sa ukázal na verejnosti nahý a koho správanie rozdelilo ľudí na dva tábory.
Dalo by sa povedať, že médiá mali tento rok skutočne o čom písať. Zamerali sme sa na prehľad lifestyle tém, ktoré za posledných 12 mesiacov zdobili titulné strany. Na niektoré „kauzičky“ ste už možno aj zabudli, my vám ich však pripomenieme. Zaručene sa budete chytať za hlavu a možno sa aj zasmejete nad absurdným správaním niektorých slovenských i zahraničných celebrít.
Kanye West a nahá Bianca Censori
Jednou z prvých veľkých káuz tohto roka bol rozruch na Grammy, o ktorý sa postarali Kanye West a jeho manželka Bianca Censori. Bianca totiž prišla na červený koberec v kožuchu, no počas fotenia si ho dala dolu, pričom na sebe mala len priesvitnú sieťku, cez ktorú bolo vidieť jej nahé telo.
Mnohí sa sústredili na prednosti Biancy, iní sa však viac zaujímali o pozadie celého incidentu. Na záberoch z tohto momentu bolo jasne vidieť, že Kanye adresoval Biance predtým, než zhodila zo seba kožuch, niekoľko slov. A ani on, ani ona v tomto momente nevyzerali spokojne, čo pravdepodobne mohlo byť súčasťou obrazu, aký o sebe chceli verejnosti vyslať.
Podľa výkladu expertky na odčítanie z pier Nicoly Hickling, Bianca sa „vyzliekla“ podľa inštrukcií Kanyeho, ktorý ju vraj povzbudzoval slovami, že scéna, ktorú urobí, bude napokon dávať zmysel. Ďalej mali nasledovať presné inštrukcie, ako má scénu Bianca zrealizovať, mal jej povedať, aby sa otočila. Následne Bianca súhlasila a kožuch zo seba zhodila.
Situácia rozpútala medzi verejnosťou vášnivú diskusiu a rozdelila ľudí do troch kategórií. Kým niektorí tomuto činu fandili, ďalší vyjadrili znepokojenie, či už nad správaním Biancy alebo Kanyeho, o ktorom si myslia, že ju ovláda. No a podľa poslednej skupiny takýto kontroverzný incident na slávnostnej ceremónii jednoducho nemal čo hľadať.
Vzápätí sa klebetilo, že dvojica smeruje k rozvodu. Kanye ďalej pokračoval sériou statusov, v ktorých napríklad o sebe otvorene vyhlásil, že je nacista. Nasledovala reklama počas zápasu Super Bowl, po ktorej zo svojho webu odstránil všetky kúsky oblečenia, ktoré predával a nahradil ich len jediným – bielym tričkom so svastikou.
Rozchod Jovinečka a Bianky
V marci sa stala virálnou správa o rozchode známych influencerov – Bianky Rumanovej a Filipa Jovanoviča, známeho ako Jovinečko. Jeden z najsledovanejších slovenských influencerských párov svoj rozchod oznámil v emotívnom videu cez Instagram, pričom ako hlavný dôvod uviedli Filipov údajný vorkoholizmus.
Z ich rozchodu sa stala priam kauza, ktorá sa riešila niekoľko týždňov nielen na sociálnych sieťach, ale aj v médiách. Mnohí ich fanúšikovia boli z tejto správy nešťastní, no našli sa aj takí, ktorí si zo spôsobu, akým rozchod oznámili, robili žarty, najmä preto, že v spomínanom videu obidvaja veľmi plakali.
Po rozchode dokonca obidvom influencerom výrazne stúpla popularita, zrazu aj tí, ktorí dovtedy vôbec netušili, o koho ide, ich začali registrovať. Dalo by sa preto povedať, že z rozchodu poriadne vyťažili, pretože im stúpli nielen sledujúci, ale aj interakcie.
„Kauza“ okolo ich rozchodu však bola len začiatkom. Jovinečko a Bianka sa totiž vyskytli v médiách ešte niekoľkokrát po ňom. V máji Jovinečko prezradil, že mu pred prezidentskými voľbami v roku 2024 prišla finančná ponuka z kancelárie Petra Pellegriniho vo výške 25- až 30-tisíc eur, ponuku však podľa vlastných slov bez zaváhania odmietol.
V auguste boli médiá opäť plné Jovinečka, pretože svoj nový vzťah oznámil netradičným spôsobom – videom z umývačky áut, na ktorom s novou priateľkou tancujú, spievajú, robia anjelov v pene a bozkávajú sa. Na video reagovali aj ľudia zo zahraničia. Toto video dokonca kriticky spomenul aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom príhovore pri príležitosti výročia SNP.
Bianka si pozornosť médií zas získala potom, ako sa v septembri na luxusnej párty televízie JOJ objavila „v nahých šatách“, čo vyvolalo obrovský rozruch.
Katy Perry letela do vesmíru
V apríli absolvovala šesťčlenná, čisto ženská posádka, ktorá zahŕňala americkú speváčku Katy Perry či vtedajšiu snúbenicu miliardára Jeffa Bezosa, krátky suborbitálny let spoločnosti Blue Origin do vesmíru. Po zhruba desiatich minútach vo vesmíre sa bezpečne vrátili na Zem.
Znovu použiteľná raketa New Shepard s kapsulou nesúcou šesticu žien vzlietla zo západného Texasu. Let kapsuly, ktorý bol vysielaný naživo, následne trval približne desať minút a dosiahol maximálnu rýchlosť 3 600 kilometrov za hodinu.
Pasažierky dopravil za medzinárodne uznávanú hranicu vesmíru, približne 100 kilometrov nad úrovňou mora. Ženy počas letu kričali od radosti a oslavovali. Spoločne s Katy Perry letela aj moderátorka Gayle Kingová, dnes už Bezosova manželka Lauren Sánchezová, producentka Kerianne Flynnová a tiež vedkyne Aisha Boweová a Amanda Nguyenová.
Katy Perry prezradila, že o ceste do vesmíru snívala 15 rokov a vyjadrila želanie si počas letu v beztiažovom stave zaspievať. To sa jej aj podarilo, po pristátí priblížila, že vo vesmíre odspievala pieseň s názvom What a Wonderful World. Posádku po pristátí na Zemi vítali blízki vrátane samotného Bezosa, ktorý osobne otvoril poklop kapsuly.
Odhalenie nevery na koncerte Coldplay
