Vodu káže, víno pije. Influencerky reagujú na Biankine nahé šaty, pripomínajú jej výroky z minulosti

Reprofoto: Instagram (tvjoj/pimpinockaa)

Frederika Lyžičiar
Bianku jej staré výroky dobehli.

Televízia JOJ vo štvrtok 11. septembra odštartovala jesennú televíznu sezónu na luxusnej párty v bratislavskom hoteli, ktorá pripomínala slávnu Met Gala.

Na podujatí nechýbali Rytmus, Jasmina Alagič či Dominika Mirgová, no najviac pozornosti si ukradla Bianka Rumanová – jedna z hlavných tvárí novej reality šou #BTF – Behind The Fame. Jej odvážny, takmer nahý outfit okamžite spustil lavínu reakcií. Inšpirovať sa pritom mala Biancou Censori, ktorá sa takto v minulosti objavila po boku svojho manžela Kanyeho Westa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa EVA – Hriešne Dobrá (@eva.hriesne.dobra)

Slová z minulosti jej teraz pripomínajú iní

Krátko po akcii sa po sociálnych sieťach začali šíriť videá z Biankinho staršieho vyjadrenia v šou CLOSE FRIENDS od Refreshera, kde predčasom povedala: „Ak sa chová niekto až takto extrémne kontroverzne, tak nie je to okej.“ Práve pri tejto vete sa viaceré influencerky najviac pozastavovali a upozorňovali na iróniu, že dnes sama pôsobí presne tak, ako kedysi kritizovala iných.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ema Ferusová (@pimpinockaa)


Ako prvá na to poukázala Pimpinočka a pridala sa aj Rachel Karničarová (Rachelka), ktoré pripomenuli nielen jej nedávne výroky priamo na Pimpinočku, ale aj fakt, že teraz sama zvolila outfit, ktorý je minimálne rovnako provokatívny.

Rachel si nedávala servítku pred ústa

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac