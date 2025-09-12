Vodu káže, víno pije. Influencerky reagujú na Biankine nahé šaty, pripomínajú jej výroky z minulosti

Televízia JOJ vo štvrtok 11. septembra odštartovala jesennú televíznu sezónu na luxusnej párty v bratislavskom hoteli, ktorá pripomínala slávnu Met Gala.
Na podujatí nechýbali Rytmus, Jasmina Alagič či Dominika Mirgová, no najviac pozornosti si ukradla Bianka Rumanová – jedna z hlavných tvárí novej reality šou #BTF – Behind The Fame. Jej odvážny, takmer nahý outfit okamžite spustil lavínu reakcií. Inšpirovať sa pritom mala Biancou Censori, ktorá sa takto v minulosti objavila po boku svojho manžela Kanyeho Westa.
Slová z minulosti jej teraz pripomínajú iní
Krátko po akcii sa po sociálnych sieťach začali šíriť videá z Biankinho staršieho vyjadrenia v šou CLOSE FRIENDS od Refreshera, kde predčasom povedala: „Ak sa chová niekto až takto extrémne kontroverzne, tak nie je to okej.“ Práve pri tejto vete sa viaceré influencerky najviac pozastavovali a upozorňovali na iróniu, že dnes sama pôsobí presne tak, ako kedysi kritizovala iných.
Ako prvá na to poukázala Pimpinočka a pridala sa aj Rachel Karničarová (Rachelka), ktoré pripomenuli nielen jej nedávne výroky priamo na Pimpinočku, ale aj fakt, že teraz sama zvolila outfit, ktorý je minimálne rovnako provokatívny.
