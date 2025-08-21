Dohady sú preč. Influencer Jovinečko potvrdil nový vzťah, takto vyzerá jeho nová priateľka

Reprofoto: Instagram (jovinecko)

Dana Kleinová
O tom, že má novú priateľku, sa šepkalo už dlhšie.

Nie je to tak dávno, ako Jovinečko a Bianka Rumanová ohlásili rozchod. Obaja sa k nemu neskôr vyjadrovali na sociálnych sieťach, ale tiež v rôznych podcastoch, pričom z ich slov vyplývalo, že si nič nezazlievajú a prajú tomu druhému to najlepšie. A zdá sa, že Biankine prianie smerom k Filipovi sa splnilo, keďže našiel v živote opäť lásku.

Celé týždne sa objavovali dohady o tom, že by mal mať Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, novú priateľku. Vidieť ich spolu mali zároveň aj na ulici. Na otázky ohľadom nového vzťahu pritom odpovedal len vyhýbavo a z dohadov si robil žarty. Teraz sa však zdá, že sú obaja konečne pripravení ukázať sa svetu.

Vzťah viac neskrýva

Jovinečko pridal zamilované video s Deny Stulíkovou na svoj Instagram. Dvojica sa na ňom zabáva v umývačke aut – tancujú, spievajú, robia anjelov v pene. Ak by však niekto chcel pochybovať a tvrdiť, že Deny je len Filipova kamarátka, spravil by to márne. Na videu totiž nechýbal ani bozk.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Jovanovič (@jovinecko)

