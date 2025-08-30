Dajte pokoj Jovinečkovi: Danko skritizoval prezidenta Pellegriniho po prejave na oslavách SNP, vytkol mu aj vojenský výcvik

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa vo videu na sociálnej sieti Facebook ostro vyjadril k prejavu prezidenta Petra Pellegriniho počas osláv 81. výročia Slovenského národného povstania. Danko priznal, že cíti sklamanie z hlavy štátu a podľa vlastných slov ho mrzí, kam sa Slovensko pod jeho vedením posúva.
Ako uviedol vo videu, prezident podľa neho často mlčí vtedy, keď by mal hovoriť, a ozýva sa v momentoch, keď by bolo lepšie mlčať. „Peter Pellegrini je odvážny vtedy, keď by mal mlčať, a mlčí vtedy, keď by mal hovoriť,“ odkázal Danko.
Pellegrini podľa Danka zlyhal v kľúčových otázkach
Šéf SNS spomenul tri konkrétne situácie, ku ktorým sa prezident podľa neho postavil nesprávne. „Najskôr sa nevyjadril k referendu o protiruských sankciách. V minulosti mlčal, keď sa riešili otázky pandémie COVID-19. Následne súhlasil s navýšením peňazí na zbrojenie. Keď španielsky premiér nabral odvahu, prezident opäť mlčal,“ pripomenul.
Danko: Útok na influencera bol trápny
Danko sa vo videu dotkol aj Pellegriniho poznámok na adresu influencera známeho ako Jovinečko. „Neviem, či sa naňho hnevá za to, že spomenul v jednej relácii, že mu boli ponúkané peniaze na kampaň. Nepamätám si však, že by takto útočil na iných influencerov, a pripadá mi to veľmi trápne,“ skonštatoval.
Podľa Danka by sa prezident nemal zaoberať osobnými spormi, ale venovať energiu európskej politike. „Mal by bojovať na európskej scéne, kde sa dejú skutočné šialenstvá,“ vyhlásil.
Vojenský výcvik ako PR kampaň
Podľa Danka prezident podlieha falošným obrazom a namiesto toho, aby sa venoval ochrane občanov, necháva sa unášať PR kampaňami spojenými s armádou. „Prezident by doslova nemal podliehať PR kampaniam o vojenskom výcviku. Namiesto toho by mal za svoj plat hájiť občanov a ich záujmy,“ povedal predseda SNS.
Sklamanie aj optimizmus
Vo videu priznal, že cíti sklamanie zo správania prezidenta. „Mrzí ma, kam to celé speje. O to viac ma mrzí, že cítim sklamanie ako politik aj ako kolega z jeho správania,“ povedal. Zároveň však dodal, že má aj dôvod na optimizmus: „Dnes tu (na Dni otvorených dverí v NR SR) vidím mnoho ľudí, ktorí už vidia, kto v politike len rozpráva a kto koná.“
Na záver Danko Pellegrinimu odkázal: „Nech za Slovákov bojuje. Dali sme mu dôveru. Ale nech po sebe aj niečo zanechá. Keď bol predsedom parlamentu, nezanechal po sebe nič.“
Pellegrini sa pustil do médií aj influencera Jovinečka
Prezident vo svojom príhovore k včerajšiemu výroču SNP venoval čas aj médiám a bulváru. Kritizoval „clickbaitové“ titulky a spomenul aj virálne video influencera Filipa Jovanoviča, známeho ako Jovinečko, v ktorom predstavil svoju novú priateľku priamo v autoumyvárni.
„Možno za to nebudete mať toľko kliknutí ako za článok, že si nejaký influencer pomýli autoumyváreň so sprchou a svoju priateľku s autom, ale prispejete tým k lepšiemu poznaniu tých, ktorí nás majú čím inšpirovať,“ odkázal novinárom prezident.
Reakcia influencera na seba nenechala dlho čakať. Na Instagrame napísal: „Peťov team prišiel na to, ako ušetriť 30-tisíc. P**i, mal som zobrať tie love,“ uviedol ironicky a dodal, že nabudúce vezme prezidenta osobne do autoumyvárne. Následne dokonca aj zverejnil video vytvorené umelou inteligenciou, v ktorom namiesto jeho priateľky umýva auto práve s prezidentom.
