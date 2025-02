Bianca ukázala nahé telo a jeden čin Kanyeho bol poslednou kvapkou: Z rozvodu vraj má dostať takýto mastný balík

Už sa vám mohlo zdať, že rozruch okolo dvojice Bianca Censori a Kanye West utíchol. Naposledy sme vás informovali o treste, ktorý postihol Kanyeho internetový obchod a dodnes je nedostupný. V uplynulých hodinách sa rozletela fáma, podľa ktorej sa má dvojica rozvádzať.

Táto správa prišla len 11 dní po tom, ako Bianca predviedla na udeľovaní cien Grammy scénu, pri ktorej zhodila svoj čierny kožuch a ukázala sa v priehľadných šatách, ktoré ukázali takmer všetko. Mail Online po sérii škandálov, ktoré nasledovali, informuje, že manželia sa majú údajne rozvádzať.

Odvoláva sa na zdroj blízky Kanyemu, podľa ktorého je dvojica už od seba a očakáva sa, že v najbližších dňoch sa ich rozvod bude riešiť právne. Spomína sa aj vyrovnanie v sume 5 miliónov dolárov (necelých 4,8 milióna eur), ktoré by Bianca mala dostať.

Bianca má mať už všetkého dosť

Page Six s odvolaním na svoj zdroj spomína, že Bianca má mať všetkého dosť a predaj tričiek so svastikou, ktorý Kanye nedávno spustil, bol pre ňu poslednou kvapkou. Na druhej strane uvádza, že Kanye vraj verí, že sa k nemu Bianca vráti a rozvod nie je v tomto momente témou.

Bianca a Kanye sa zobrali koncom roka 2022 a ak sú tieto správy o rozvode pravdivé, ich manželstvo malo trvácnosť asi dva roky.

Čo sa stalo?

Celá atmosféra okolo Kanyeho v uplynulých dňoch vyústila až do toho, že sa na finále Super Bowl objavila reklama na propagáciu jeho značky, no to, čo spravil potom, vás dostane. Ako upozornil magazín Variety, po jej odvysielaní odstránil zo svojho webu všetky kúsky oblečenia, ktoré ponúkal na predaj a nahradil ich jedným jediným — bielym tričkom s hákovým krížom. Dnes je už Kanyeho web nedostupný z dôvodu porušovania podmienok.

Kontroverziu Kanye vyvolal aj na sociálnej sieti X (bývalý Twitter), kde niekoľko dní v rade zverejňoval urážlivé, rasistické či mizogýnne príspevky. Variety ešte pred uvedením do predaja šokujúceho trička pripomenul, že Kanye sa v nich označil za nacistu a ospevoval Hitlera.

Dokonca sa chválil, že má nadvládu nad svojou manželkou Biancou.