Na Jovinečka reaguje influencer zo zahraničia s gigantickým dosahom. Slováci z toho zošaleli, niektorí majú zmiešané reakcie

Reprofoto: Instagram.com (@niallmacmillan, @jovinecko)

Michaela Olexová
Známy slovenský influencer v auguste prekvapil fanúšikov videom, v ktorom sa objavila jeho česká priateľka Deny Stulíková.

Ako sme vás informovali, krásna Češka v očiach verejnosti nahradila známu tvár – Jovinečkovu niekdajšiu snúbenicu Bianku Rumanovú. Pár sa rozhodol natočiť krátke video v samoobslužnej autoumyvárni, čím sa pridali k virálnemu trendu z TikToku. Na prvý pohľad jednoduchý klip si okamžite získal pozornosť – dvojica v ňom ukazuje vzájomnú chémiu, a to doslova, nakoľko sa pri tom váľajú po kapote v mydlovej pene.

Video pôsobí spontánne, trochu provokatívne a svojím humorom aj odviazanosťou priam prosí o vtipné reakcie. A tie na seba nenechali dlho čakať. Najnovšie na slovenskú dvojicu zareagoval aj zahraničný influencer s gigantickým dosahom Niall MacMillan, ktorý má len na Instagrame 1,8 milióna sledovateľov a na TikToku ďalších vyše 7 miliónov.

Veľká časť jeho obsahu je zároveň postavená na reakciách na virálne videá. Práve vďaka tomu sa zrodila nečakaná situácia – jeden z najväčších slovenských tvorcov sa ocitol vo videu svetového mena.

Slováci sú z videa nadšení, niektorí sa za influencera hanbia

Napriek tomu, že influencer sa vo videu tvári ako zhrozený zamestnanec, ktorý sleduje výjav ako z hororu, pre Filipa Jovanoviča (Jovinečka) je to viac pocta než dôvod na hanbu. Byť zaradený medzi materiál, na ktorý MacMillan reaguje, znamená, že prenikol do medzinárodného internetového priestoru.

Aj komentáre pod videom hovoria samy za seba. Objavujú sa desiatky reakcií od fanúšikov, ktorí píšu, že „Slovensko sa konečne niekam dostalo“, a nechýbajú ani nadšené vyjadrenia typu: „Wau! Tak toto je teda úspech!“

Pre mnohých Slovákov je to dôvod na hrdosť, ale našli sa aj kritické hlasy. Niektorí komentujúci sa priznali, že sa za slovenského influencera hanbia.

„Aká je šanca, že si v temných hlbinách internetu narazil práve na tento slovenský ‘klenot’? Teraz sa z nás oficiálne stáva kráľovstvo cringu,“ píše jeden zo skeptikov.

MacMillanovi však nemožno uprieť zmysel pre detail. Okrem samotného komentára sa pohral aj s vizuálmi a vo svojej reakcii napodobnil tiene z originálneho slovenského videa. Dokonca pridal aj odraz na plexiskle, v ktorom sa objavuje samotná dvojica, čo fanúšikovia ocenili a chvália jeho dôslednosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Princ Harry dojal fanúšikov: Spravil neuveriteľné gesto pre rodičov vážne chorých detí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac