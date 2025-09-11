Na Jovinečka reaguje influencer zo zahraničia s gigantickým dosahom. Slováci z toho zošaleli, niektorí majú zmiešané reakcie

Ako sme vás informovali, krásna Češka v očiach verejnosti nahradila známu tvár – Jovinečkovu niekdajšiu snúbenicu Bianku Rumanovú. Pár sa rozhodol natočiť krátke video v samoobslužnej autoumyvárni, čím sa pridali k virálnemu trendu z TikToku. Na prvý pohľad jednoduchý klip si okamžite získal pozornosť – dvojica v ňom ukazuje vzájomnú chémiu, a to doslova, nakoľko sa pri tom váľajú po kapote v mydlovej pene.
Video pôsobí spontánne, trochu provokatívne a svojím humorom aj odviazanosťou priam prosí o vtipné reakcie. A tie na seba nenechali dlho čakať. Najnovšie na slovenskú dvojicu zareagoval aj zahraničný influencer s gigantickým dosahom Niall MacMillan, ktorý má len na Instagrame 1,8 milióna sledovateľov a na TikToku ďalších vyše 7 miliónov.
Veľká časť jeho obsahu je zároveň postavená na reakciách na virálne videá. Práve vďaka tomu sa zrodila nečakaná situácia – jeden z najväčších slovenských tvorcov sa ocitol vo videu svetového mena.
Slováci sú z videa nadšení, niektorí sa za influencera hanbia
Napriek tomu, že influencer sa vo videu tvári ako zhrozený zamestnanec, ktorý sleduje výjav ako z hororu, pre Filipa Jovanoviča (Jovinečka) je to viac pocta než dôvod na hanbu. Byť zaradený medzi materiál, na ktorý MacMillan reaguje, znamená, že prenikol do medzinárodného internetového priestoru.
Aj komentáre pod videom hovoria samy za seba. Objavujú sa desiatky reakcií od fanúšikov, ktorí píšu, že „Slovensko sa konečne niekam dostalo“, a nechýbajú ani nadšené vyjadrenia typu: „Wau! Tak toto je teda úspech!“
Pre mnohých Slovákov je to dôvod na hrdosť, ale našli sa aj kritické hlasy. Niektorí komentujúci sa priznali, že sa za slovenského influencera hanbia.
„Aká je šanca, že si v temných hlbinách internetu narazil práve na tento slovenský ‘klenot’? Teraz sa z nás oficiálne stáva kráľovstvo cringu,“ píše jeden zo skeptikov.
MacMillanovi však nemožno uprieť zmysel pre detail. Okrem samotného komentára sa pohral aj s vizuálmi a vo svojej reakcii napodobnil tiene z originálneho slovenského videa. Dokonca pridal aj odraz na plexiskle, v ktorom sa objavuje samotná dvojica, čo fanúšikovia ocenili a chvália jeho dôslednosť.
