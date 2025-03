Jovinečko priznal pravý dôvod rozchodu: Obľúbený pár oznámil, že je koniec. Ľudí rozplakali, tieto slová vás dostanú

Mnohých fanúšikov dvojice čakal včera večer pred spaním obrovský šok. Bianka Rumanová a „Jovinečko“ alias Filip Jovanovič oznámili svoj rozchod.

„Neveríme, že toto píšeme a pridávame…“ začali v príspevku na Instagrame, ku ktorému pripojili spoločnú čiernobielu fotografiu. „My sami sme sa videli ako stvorení pre seba, no život nám napísal evidentne iné príbehy. Náš vzťah bol nádherný a nič sme nehrali. Niekedy však zložíte v tom ruchu života ružové okuliare…“ pokračovali.

Zo slov, ktoré napísali, naskakuje husia koža a ak sa vám pri nich tisnú slzy do očí, nie ste jediní. „Málokedy stretneme v živote niekoho, s kým si takto sadnete, s kým viete doplniť koniec vety, s kým to má jasný cieľ a láska je čistá. Veľmi ťažko sa hľadajú ďalšie slová, lebo sme nečakali, že sa to dokáže s nami zvrtnúť,“ uviedli.

Priznal pravý dôvod

Filip ďalej zverejnil v príbehu video, na ktorom sú obaja uplakaní a taktiež emotívnymi slovami nešetril. „Je to najťažšia vec v mojom živote. Nakoľko sa blíži svadba, deti a dospelý život, museli sme sa pozrieť na náš život aj racionálne. Ľúbime sa, ale to nestačí,“ napísal.

Ďalej vysvetlil, že dôvodom ich rozchodu je, že je vorkoholik a nedokáže sa Bianke venovať tak, ako by potrebovala.

„Vieme obidvaja, že som teraz 100 % focusovaný na robotu a raz ten deň musel prísť, kedy si to priznáme. Milujeme sa, vždy sme sa milovali, vždy budeme,“ uzavrel.

Zasnúbili sa a blížila sa svadba. Namiesto toho prišiel koniec

V septembri minulého roka dvojica oznámila šťastnú novinku. Filip si žiadosť šetril na naozaj výnimočné miesto a Bianku požiadal o ruku v Japonsku. Zábery z tohto momentu obleteli internet a stali sa virálnymi, pričom fanúšikovia im v húfoch gratulovali.

Teraz sú mnohí z nich smutní a priznávajú, že ich rozchod dvojice dojal a rozplakal.