Rezort vnútra varuje občanov: Čo robiť, ak v krajine nastane blackout? Dôležité sú nasledovné kroky

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Výpadky elektriny nie sú ničím neobvyklým.

Pri dlhodobom výpadku elektriny, takzvanom blackoute, je potrebné myslieť na dostatočné zásoby jedla a vody. Pre každého člena domácnosti má byť zásoba na 14 dní s tým, že každá osoba potrebuje aspoň štyri litre vody na deň. Zabudnúť netreba ani na kúrenie či svietenie. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo ministerstvo vnútra.

„Pripravte si náhradné osvetlenie: LED svetlá, sviečky, zapaľovače, baterky s náhradnými batériami, čelovka, petrolejová baterka. Manipulujte s nimi opatrne,“ odporúča rezort vnútra.

Majte doma hotovosť

V prípade výpadku elektrickej energie sa dá variť na suchom či denaturovanom liehu. Pomôcť môže aj plynový varič či gril. Potrebné je zabezpečiť si prijímacie zariadenie. Poslúži rádio na batérie.

Zabudnúť netreba ani na prvú pomoc. Je dobré mať lekárničku so základnými liekmi, s liekmi na predpis či obväzmi. Dôležité je mať aj hygienické potreby. „Zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón, toaletný papier, hygienické vložky alebo tampóny, vysokoúčinný čistiaci prostriedok, vrecká na odpadky, čistiace prostriedky,“ napísal rezort v príručke.

Ministerstvo okrem toho radí mať aj dostatok hotovosti. Odporúča sa mať aspoň sumu na dvojtýždňový nákup.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pripravte si peňaženky: Ceny elektriny čaká bleskový nárast. Pocítia to aj domácnosti, experti žiadajú transparentnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac