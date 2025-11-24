„Beštia z východu“ sa opäť prebúdza: Meteorológovia upozornili, ako ovplyvní Slovensko. Pripravte sa na extrémny mráz a sneh

Atmosféra naznačuje rovnaký scenár ako pred extrémnou zimou 2018.

Slovensko sa môže dostať do hry o mimoriadne chladné počasie, aké Európa zažila počas legendárnej epizódy „beštie z východu“ v roku 2018. Atmosféra nad severnou pologuľou sa začína správať veľmi podobne ako v období, ktoré predchádzalo vtedajšiemu výraznému vpádu arktického vzduchu.

Na vývoj upozorňuje britský Met Office, ktorý zverejnil svoje zistenia pre portál NationalWorld, a zároveň ho potvrdzujú detailné analýzy portálu Severe Weather Europe pod vedením Andreja Flisa. Meteorológovia sledujú náhle stratosférické oteplenie, jav, ktorý môže zásadne ovplyvniť celú zimu.

Práve takto sa v roku 2018 zrodila masívna vlna chladu, označovaná ako „beštia z východu“, ktorá zasiahla výraznú časť Európy vrátane Slovenska.

Stratosféra sa otepľuje závratným tempom

Náhle stratosférické oteplenie SSW vzniká vtedy, keď sa teplota vo výškach až do päťdesiat kilometrov dramaticky zvýši. Tento nárast naruší stabilitu polárneho víru, ktorý počas zimy udržiava arktický vzduch v oblasti severného pólu. Ak vír slabne, začína sa rozpadávať a arktický vzduch sa môže prepadnúť do Európy.

Najnovšie dáta ukazujú teplotné odchýlky až tridsať stupňov nad normál. Dôležité pritom nie je iba samotné oteplenie, ale aj to, že signály naznačujú jeho rýchly zostup smerom nadol. Keď sa tento proces spojí so spodnými vrstvami atmosféry, môže spustiť výraznú zmenu počasia.

Studený vzduch z Ruska môže náhle zmeniť ráz zimy

To, čo robí situáciu mimoriadnou, je nezvyčajne skorý rozpad polárneho víru. Podľa odborníkov to môže znamenať rýchly obrat v zimnom počasí už počas decembra. Modely ukazujú, že prvá časť mesiaca môže byť ešte miernejšia, no ďalší vývoj môže smerovať k prudkému ochladeniu.

Už teraz sa rysuje konfigurácia, ktorá v minulosti priviedla do Európy výrazné východné prúdenie. Ide o kombináciu tlakovej výše nad severom Európy a níže nad juhom kontinentu. Takýto vzorec doslova otvára dvere prúdeniu studeného vzduchu z východu. Práve takto sa v roku 2018 zrodila „beštia z východu“.

Slovensko by mohlo opäť pocítiť jej ostré zuby

Ak sa scenár zopakuje, ochladenie môžu najskôr pocítiť regióny na východe Slovenska a severné oblasti, kde chladný vzduch zvyčajne preniká najrýchlejšie. Studený východný vietor je známy tým, že znižuje pocitovú teplotu o niekoľko stupňov. Teploty pod nulou sa môžu objaviť aj počas dňa.

Sneženie by sa mohlo objaviť aj v nižších polohách, keďže suchý arktický vzduch v kombinácii s vlhkejšími vrstvami nad Slovenskom často vytvára rozsiahle pásy sneženia. Pri takýchto situáciách sa zvyšuje riziko poľadovice, inverzií a zhoršeného ovzdušia.

Meteorológ Aidan McGivern z Met Office upozorňuje, že signály SSW sú už „veľmi pravdepodobné“. Zároveň dodáva, že približne sedem z desiatich takýchto udalostí vedie k výraznému ochladeniu v Európe. „Ak sa to potvrdí, bude to jedno z najskorších stratosférických oteplení vôbec. A aj keď nemusí automaticky priniesť extrémnu zimu, výrazné ochladenie je jedným z najčastejších následkov,“ uviedol McGivern.

Zima sa môže zmeniť v priebehu niekoľkých dní

Odborníci zo Severe-weather.eu pripomínajú, že také skoré narušenie polárneho víru je veľmi zriedkavé. V minulosti sa vyskytlo len trikrát za sedemdesiat rokov a vo všetkých prípadoch viedlo k neštandardnému priebehu zimy. Najnovšie predpovede naznačujú, že decembrové počasie môže byť dynamické. Mierny začiatok môže vystriedať náhly príchod arktického vzduchu a Európa vrátane Slovenska môže zažiť rýchlu zmenu charakteru zimy.

Vyhliadky na biele Vianoce zatiaľ ostávajú otvorené. Scenár so snežením a s prudkým ochladením je v hre a záležať bude na tom, ako rýchlo sa účinky SSW prenesú do nižších vrstiev atmosféry.

