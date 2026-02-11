Mal len 59 rokov: Zomrel legendárny hudobník, ktorý skladal hity Elánu či Lucie Vondráčkovej

Roland Brožkovič
TASR
O úmrtí informovala na sociálnej sieti skupina Elán.

Vo veku nedožitých 60 rokov zomrel v stredu v Bratislave hudobník a textár Marián Brezáni. TASR to potvrdil jeho syn. O úmrtí informovala na sociálnej sieti skupina Elán s narážkou na pieseň Neodchádzaj, pod ktorej textom je ako spoluautor podpísaný zosnulý Marián Brezáni a jeho dlhoročný priateľ a spolupracovník Miroslav Jurika.

Brezáni pre Elán zložil hudbu aj k hitu Hodina nehy. Bol tiež blízkym priateľom básnika Jozefa Urbana. Hudobník, skladateľ a producent Ľubomír Horňák pre TASR potvrdil, že Marián Brezáni spolupracoval so skupinou Elán pri niekoľkých pesničkách, či už ako autor hudby alebo autor textu. „Najvýraznejší bol duet Neodchádzaj,“ pripomenul Horňák pieseň, ktorú Jožo Ráž naspieval s českou speváčkou Lenkou „Lo“ Hrůzovou.

Množstvo spoluprác

Brezáni spolupracoval s Horňákom na troch slovenských pôvodných muzikáloch Madame de Pompadour, Mária Terézia a Mata Hari, ktoré uviedlo bratislavské Divadlo Nová scéna. „Momentálne sme pracovali na ďalších projektoch – sólovom projekte pre Sisu Sklovskú Nefertiti a na muzikálovom projekte Svätopluk,“ dodal Horňák.

Zároveň poznamenal, že Brezáni výrazne spolupracoval aj s Beátou Dubasovou, pre ktorú skomponoval hit Ten príbeh je preč, a v ostatnom čase tiež s českou speváčkou Luciou Vondráčkovou. Podieľal sa aj na slovenských textoch pre zahraničné filmové muzikály.

Marián Brezáni sa narodil 9. marca 1966 v Bojniciach. Absolvoval Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Bol zamestnancom Slovenského rozhlasu, pôsobil vo vydavateľstve Opus, neskôr v produkčnom dome Forza, následne bol textárom a tvorcom hudby na voľnej nohe.

