Banskú Štiavnicu obsadia zahraniční filmári: Pripravte sa na sériu dopravných obmedzení v meste

Aktuálna správa
Dana Kleinová
TASR
Mesto varuje pred uzáverami, obmedzenia potrvajú niekoľko dní.

V uliciach Banskej Štiavnice bude v nasledujúcich dňoch prebiehať filmovanie zahraničného seriálu. Prítomnosť filmárov si vyžiada viacero dopravných obmedzení. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva na svojom webe.

V stredu (18. 2.) a vo štvrtok (19. 2.) budú od 8.30 h do 17.00 h stavať pri Trotuári filmový kiosk, produkcia preto predpokladá, že môžu nastať krátkodobé obmedzenia pri vykladaní materiálu.

Prejazd úsekom nebude možný

Jednosmerne obmedzená bude v súvislosti s filmovaním v piatok (20. 2.) Ulica Andreja Kmeťa, a to od 7.00 do 17.00 h. Úplne uzatvorená popri celom Trotuári bude počas soboty (21. 2.), a to od 7.00 do 17.00 h. Mesto upozorňuje, že prejazd týmto úsekom nebude možný.

Dopravné obmedzenia budú aj v utorok 24. februára v čase od 7.00 do 17.00 h. Pre nakrúcanie pred vchodom do Lesníckej školy bude doprava priebežne zastavovaná od sochy Andreja Kmeťa až po odbočku k Botanickej záhrade.

V piatok 27. februára bude od 7.00 do 17.00 h prebiehať nakrúcanie na Námestí sv. Trojice pri odbočke na Starozámockú ulicu a na Starozámockej ulici. Prejazd týmto úsekom nebude podľa radnice možný.

