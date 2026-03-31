Babiš požiadal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropnej núdze. Sľúbil to, avšak po splnení podmienok

Český premiér Andrej Babiš požiadal predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby Slovensko ukončilo stav ropnej núdze. Informoval o tom na spoločnom brífingu po zasadnutí vládnych kabinetov oboch krajín. Fico mu prisľúbil, že stav ropnej núdze sa zruší, len čo budú splnené podmienky.
„Prajeme si, aby bratislavská rafinéria MOL-u vyrábala na 100 percent a aby aj maďarská rafinéria MOL-u pracovala na 100 percent, je to dôležité pre celý región. A poprosil som premiéra, aby Slovensko ukončilo stav ropnej núdze, pretože sa nás to, samozrejme, týka,“ vyhlásil Babiš. Zdôraznil, že ide o celoeurópsky problém. „Nemôžeme ale čakať na Európsku komisiu, pretože, bohužiaľ, nevníma ani naše pripomienky z hľadiska riešení energií ako takých,“ dodal.
Podľa Fica je dôvodom zákon
Slovenský premiér reagoval, že SR musela vyhlásiť stav ropnej núdze, pretože takú procedúru stanovuje zákon. „Ak chce štát požičať svoje zásoby ropy, musí vyhlásiť stav ropnej núdze. Vyčlenili sme určitý objem, ktorý je k dispozícii rafinérii Slovnaft. Rafinéria čerpala z tohto objemu, čo umožnilo zabezpečiť výrobu pohonných látok v Bratislave, čo je životne dôležité,“ uviedol Fico. Dodal, že ropa sa postupne začína vracať do slovenských štátnych zásob.
„Preto akonáhle budú tieto zásobníky, ktoré patria pod kontrolu štátnych hmotných rezerv, naspäť naplnené, nebude dôvod na pretrvávanie stavu ropnej núdze,“ vyhlásil. Fico tiež povedal, že vládne nariadenie, ktoré zaviedlo dvojité ceny nafty a zaviedlo limity, skončí po 30 dňoch.
Babiš v súvislosti s otázkou dvojitých cien skonštatoval, že lepšie by bolo problematiku riešiť v rámci celého regiónu. „Slovensko sa tak rozhodlo. Sú v inej situácii, pretože Slovensko má zásobovanie pohonnými látkami stopercentne z rafinérie v Bratislave, my dovážame 30 percent pohonných látok, takže si myslím, že nejakým spôsobom sme sa dohodli, ako budeme spoločne postupovať,“ povedal.
O čo ide?
Vláda SR 18. marca prijala nariadením opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze. Naftu je možné tankovať len do nádrže a do jednej nádoby s objemom najviac desať litrov. Tankovanie sa obmedzilo na 400 eur na tankovanie do jedného vozidla. Vláda dočasne obmedzila aj vývoz motorovej nafty z územia SR na územie iného členského štátu EÚ alebo na územie tretieho štátu, a to na 30 dní odo dňa vyhlásenia nariadenia vlády.
