Oddnes platia dvojaké ceny palív, je to v rozpore s európskym právom. Pozrite si prehľad opatrení

Od dnešného dňa vstupujú do platnosti prísne opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze. Vláda ich schválila s cieľom zabezpečiť dostatok paliva pre kľúčové sektory a zabrániť výpadkom či nadmernému čerpaniu.
Opatrenia vychádzajú z nariadenia vlády na základe materiálu, ktorý predložila Správa štátnych hmotných rezerv SR, a zároveň z vyhlášky Ministerstva financií SR č. 43/2026 Z. z., účinnej od 23. marca 2026, ktorá zavádza aj cenovú reguláciu nafty.
Platí limit na tankovanie aj množstvo do nádoby
Motorovú naftu je po novom možné tankovať len do palivovej nádrže motorového vozidla a do jednej prenosnej nádoby s objemom najviac 10 litrov. Zároveň platí finančný limit, jedno tankovanie do jedného vozidla nesmie presiahnuť 400 eur. Tieto obmedzenia budú platiť 30 dní odo dňa vyhlásenia nariadenia v Zbierke zákonov.
Čerpacie stanice, ktoré nedokážu zabezpečiť dodržiavanie nových pravidiel, budú musieť zostať zatvorené. Týka sa to najmä samoobslužných staníc bez obsluhy. Tie však môžu zostať v prevádzke pre predaj benzínu, ak dokážu technicky obmedziť predaj motorovej nafty v súlade s nariadením. Keďže opatrenia sa vzťahujú výlučne na naftu, predaj benzínu nie je porušením pravidiel.
Obmedzenie vývozu aj duálne ceny nafty
Vláda zároveň dočasne obmedzila vývoz motorovej nafty zo Slovenska do členských štátov EÚ aj tretích krajín, a to na obdobie 30 dní. Zavádza sa aj osobitná cenotvorba. Pre vozidlá registrované mimo Slovenska bude platiť pevná cena 1,826 eura za liter.
Ide o priemer cien nafty v Česku, Poľsku a Rakúsku podľa údajov Európskej komisie. Ministerstvo financií zaviedlo túto úpravu s účinnosťou od 23. marca 2026 aj preto, aby mali čerpacie stanice čas na technické úpravy svojich systémov a zavedenie takzvaných duálnych cien.
Asociácia varuje pred rozporom s právom EÚ
Dvojaké ceny nafty vyvolali kritiku. Ako píše Denník N, Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu, ktorej členmi sú napríklad Slovnaft či OMV, tvrdí, že takéto opatrenie je v rozpore s európskym právom. Štát rozdielne ceny odôvodňuje snahou obmedziť palivovú turistiku. Vodiči so zahraničnou poznávacou značkou tak budú platiť približne o pätinu viac než doteraz.
V roku 2022 začala Európska komisia konanie voči Maďarsku pre podozrenie z porušenia pravidiel vnútorného trhu. Krajina zaviedla systém, v ktorom vodiči s domácou poznávacou značkou platili za palivo o 60 až 70 % menej než zahraniční motoristi.
Výnimky pre vozidlá
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo rozhodnutie o vozidlách osobitnej dôležitosti, na ktoré sa obmedzenia nevzťahujú. Ide napríklad o poľnohospodárske a stavebné stroje, stacionárne alebo ťažko presúvateľné zariadenia, technologické mechanizmy v priemysle či odpadovom hospodárstve.
Výnimka sa vzťahuje aj na zložky integrovaného záchranného systému, políciu, ozbrojené sily, obecné polície a ďalšie subjekty kritickej infraštruktúry. „Prijatými opatreniami v čase stavu ropnej núdze chceme predovšetkým ochrániť slovenských obyvateľov, podnikateľov a dopravcov, zabezpečiť dostatok motorovej nafty pre kľúčové sektory a udržať plynulé fungovanie hospodárstva. Nevyhnutné je predchádzať výpadkom a obmedziť špekulatívne správanie či nadmerné čerpanie paliva zo zahraničia,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.
Rezort hospodárstva zdôraznil, že všetky prijaté opatrenia sú dočasné a reagujú na aktuálnu situáciu v dodávkach ropy. Situáciu bude priebežne vyhodnocovať a reagovať na praktické otázky spojené s ich fungovaním.
