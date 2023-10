Babička chcela získať 33 miliónov z lotérie zvláštnym spôsobom. Oľutovala to, myslela na samovraždu a skončila tragicky

Za posledných pár rokov sa odohralo viacero zaujímavých incidentov, ktoré sa spájajú s výhrou v lotérii. Spomeňme napríklad istého Michaela Carrolla, ktorý získal prívlastok „najhlúpejšieho výhercu“. Celú svoju výhru totiž rozhádzal a napokon prišiel o všetko. Teraz tu však máme pre vás prípad, ktorého hrdinkou je Susanne Hinte a je trochu z iného súdka. K výhre sa totiž ani len nedostala. Mail Online uvádza, že sa pokúsila získať obrovský jackpot so žrebom, ktorý bol podľa nej vypraný v práčke.

Vráťme sa späť do roku 2016, kedy sa Susanne Hinte pokúsila získať polovicu, 33 miliónov libier (cez 38 miliónov eur), z Jackpotu vo výške 66 miliónov libier (cez 76 miliónov eur). Ozvala sa britskej národnej lotérii s tým, že jeden z výherných tiketov má ona. Tvrdila však, že ho našla vo vrecku vypratých nohavíc, čo ho poznačilo.

To malo za následok, že čísla na tikete síce bolo vidieť, no vyblednuto, uviedol The Guardian, s odvolaním sa na príbuzných Susanne.

Výhru jej neuznali, no poznačilo ju to

Išlo o prípad, kedy výherné čísla trafili až dvaja výhercovia, a preto sa mal astronomický jackpot rozdeliť na dve polovice. Susanne sa uchádzala o polovicu výhry a mala v pláne rozdeliť ju medzi svoje deti a štyri vnúčatá. To však stroskotalo, keď sa prihlásil skutočný výherca, informoval The Sun. Birmingham Mail uvádza, že lotériová spoločnosť jej tiket preskúmala, no výhru jej neuznala.

Len niekoľko mesiacov nato zomrela na zlyhanie srdca ako 49-ročná. Ešte predtým však priznala, že ľutuje všetko, čo sa stalo.

„Želám si, aby som to nikdy neurobila,“ uviedla a priznala, že nikdy neverila tomu, že by jej tiket bol výherným. Dokonca mala premýšľať o samovražde. Zároveň však poprela, že by chcela oklamať lotériu, keďže chcela zakročiť voči pokusom o podvod.