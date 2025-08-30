Automechanik nám prezradil, vďaka čomu ušetríte desiatky eur: Toto je najdrahšia chyba, ktorú robí takmer každý

Foto: osobný archív Stanislaw Kráľovský

Klaudia Oselská
Túto vec nikdy neignorujte.

Zbytočne vyhodené peniaze, stres a pokazené auto. Skúsený automechanik tvrdí, že tomu všetkému sa dá predísť veľmi jednoducho. Jediné, čo musíte urobiť, je navštíviť servis raz ročne.

Automechanik Stanislaw Kráľovský, ktorý pozná autá do posledného „šróbika“, nám v našom rozhovore prezradil nielen to, ktoré značky áut neodporúča kupovať, ale aj to, ako môžeme vďaka pravidelnej kontrole auta ušetriť desiatky eur.

Aj keď auto na prvý pohľad funguje bez problémov, jeho technický stav by sme nemali brať ako samozrejmosť. „Pravidelná servisná prehliadka je pre auto to isté, ako preventívna prehliadka človeka u obvodného doktora,“ povedal pre interez automechanik Kráľovský.

Mnohí motoristi sa spoliehajú na to, že pokiaľ auto ide, tak je všetko v poriadku. No podľa odborníka je to najdrahšia chyba, akú môžete urobiť. „Veľa ľudí ignoruje kontrolky, ktoré svietia na palubnej doske auta, toto by som určite nerobil. Netreba podceňovať nič, čo sa vymyká normálu vášho auta. Rozhodne sa nesprávajte k autu tak, že kým ide, neriešite to. Môže vás to potom stáť veľmi veľa peňazí.“

Foto: Osobný archív Stanislaw Kráľovský

Vďaka tomuto ušetríte desiatky eur

Podľa Kráľovského je kľúčová pravidelná ročná kontrola auta v servise, ktorá sa nazýva intervalová servisná prehliadka, pri ktorej automechanik preverí auto skúšobnou jazdou, počúva, či nevydáva výrazné a neprirodzené zvuky, ako sa správa na ceste, dá ho na zdvihák a popozerá ho. „Nestojí to veľa a je to niečo ako preventívna prehliadka pre auto,“ uviedol automechanik.

Zároveň odporúča všímať si, aké zvuky vaše auto vydáva, či nerobí niečo neobvyklé. Napríklad, keď ste jazdili po výtlkoch na cestách, tak bolo všetko v poriadku, a zrazu pri každom takomto prejdení počujete zvláštne buchnutie, to je niečo, s čím treba ísť rozhodne do servisu.

„Ale určite netreba panikáriť. Veľakrát k nám ľudia prídu do servisu s tým, že im niečo búcha vzadu v aute a zistíme, že majú len neporiadok v kufri. Preto netreba robiť z komára somára. No je nutné si auto všímať a nielen si sadnúť, pustiť hudbu a voziť sa. Tak ako sa staráte o seba, keď sa vám niečo nezdá a idete k lekárovi, tak pri aute platí to isté, v takomto prípade treba navštíviť mechanika,“ dodal.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
