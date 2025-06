Automechanik Stanislaw: Tieto značky áut si nikdy nekupujte, prídete o peniaze. Túto chybu robí každý majiteľ auta

Výber auta nie je len o cene či značke, je aj o správnych rozhodnutiach, ktoré vám ušetria stovky eur. Skúsený automechanik nám prezradil, ako by sme sa mali správne starať o naše auto, aby nás neskôr nečakali nepríjemné prekvapenia a zbytočné výdavky. Vďaka jeho odporúčaniam bude vaša jazda zaručene nielen bezpečná, ale aj ekonomická.

Výber nového či jazdeného auta je v súčasnosti čoraz náročnejší. Každý hľadá spoľahlivé vozidlo, ktoré bude zodpovedať jeho potrebám aj rozpočtu, no zároveň sa chce vyhnúť zbytočným problémom a nákladom. Odborné rady skúseného automechanika môžu byť preto kľúčové. Stanislaw Kráľovský, ktorý pozná autá do posledného „šróbika“, nám prezradil, na čo by sme si pri kúpe auta mali dať pozor, ako sa správne starať o vozidlo a aké chyby pri údržbe robíme najčastejšie. Zároveň nám poskytol množstvo praktických rád, ktoré nám môžu ušetriť nemalé peniaze aj starosti.

Podľa akých kritérií by sme si mali vyberať nové auto a podľa akých kritérií jazdené auto, ktoré si chceme kúpiť?

Pri novom aute je to veľmi subjektívne, pretože hlavnými kritériami sú cena a využitie vozidla. Ostatné kritéria už má každý človek vlastné, podľa toho, čo hľadá, čo sa mu páči a aký má rozpočet.

Pri jazdenom aute by ste mali myslieť hlavne na to, že ide už o používané auto, čiže nebude v takom stave, ako nové. Určite nekupujte jazdené auto v plnej sume vášho rozpočtu, pretože takmer vždy po polroku od kúpy skončí vozidlo v servise. Dôvodom je to, že predchádzajúci majiteľ mohol niečo zanedbať alebo to jednoducho neriešil, pretože mal v pláne auto predať, a tak nechcel do vozidla zbytočne investovať.

Ďalej sa vyvarujte kúpe auta, ktoré má najazdených príliš veľa kilometrov. Samozrejme, toto pravidlo neplatí na všetky autá, niektoré sa oplatí kúpiť aj vtedy, keď majú 200- až 300-tisíc najazdených kilometrov, pretože sú motory a autá, ktoré sú známe tým, že so správnou údržbou dokážu jazdiť 500- až 600-tisíc kilometrov. To znamená, že auto s 300-tisíc najazdenými kilometrami môže mať ešte polovicu života pred sebou. Ale je to predsa len risk, pretože nikdy neviete, ako sa k autu správal jeho predchádzajúci majiteľ.

Rozhodujte sa aj podľa toho, či auto bolo niekedy búrané, čo sa dá v dnešnej dobe veľmi ľahko preveriť cez internet. Pozerajte sa aj na to, kto bol predchádzajúci majiteľ. Ale aj na to, o aký typ vozidla ide. Ak je to napríklad výkonné BMW, Audi, alebo športová verzia, tak to môže byť taká mačka vo vreci, nakoľko tieto typy áut dostávajú oveľa viac zabrať než napríklad Škoda Octavia. Autá s výkonným motorom sú zvyčajne viac opotrebované.

Pre bežného človeka je však ťažké správne vyhodnotiť všetky tieto kritériá, preto vždy odporúčam individuálne sa poradiť so skúseným automechanikom.

Ako by sme sa mali starať o naše auto — čo je absolútne kľúčové?

Úplný základ je pravidelná návšteva servisu, minimálne s výmenou oleja a filtrov, toto radím meniť raz ročne. Pri tej príležitosti nechajte vaše auto skontrolovať aj intervalovou servisnou prehliadkou, kedy automechanik preverí auto skúšobnou jazdou, počúva, či z neho nejdú výrazné a neprirodzené zvuky, ako sa správa na ceste, dá ho na zdvihák a popozerá ho. Nestojí to veľa, a je to niečo ako preventívna prehliadka — pre auto.

Je potrebné si tiež všímať, aké zvuky vaše auto vydáva, či nerobí niečo neobvyklé. Napríklad, keď ste chodili po dierach na cestách, tak bolo všetko v poriadku, a zrazu pri každom prejdení po diere počujete zvláštne buchnutie, tak to je niečo, s čím treba ísť do servisu.

Ale určite netreba panikáriť. Veľakrát k nám ľudia prídu do servisu s tým, že im niečo búcha vzadu v aute a zistíme, že majú len neporiadok v kufri. Preto netreba robiť z komára somára. No je nutné si auto všímať a nielen si sadnúť, pustiť hudbu a voziť sa. Tak ako sa staráte o seba, keď sa vám niečo nezdá a idete k lekárovi, tak pri aute platí to isté, v takomto prípade treba navštíviť mechanika.

Ktoré osobné autá neodporúčate kupovať, a prečo?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného