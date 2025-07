Automechanik nám prezradil, ktoré značky áut neodporúča kupovať: Toto vám ušetrí desiatky eur

Nie všetko, čo sa leskne, je aj výhodné a pri kúpe auta to platí dvojnásobne. Rozhodnutie, ktoré urobíte v autosalóne, vás môže buď tešiť, alebo poriadne zabolieť. O tom, ako sa vyhnúť najčastejším chybám, a prečo sa niektorým vozidlám radšej vyhnúť oblúkom, sme sa rozprávali s odborníkom, ktorý denne vidí, čo sa skrýva pod kapotou. A jeho názory vás možno prekvapia.

Skúsený automechanik Stanislaw Kráľovský, ktorý pozná autá do posledného „šróbika“, nám v našom rozhovore prezradil, ktoré značky áut neodporúča kupovať, a prečo.

Výber auta či už nového alebo jazdeného, nie je len o farbe, dizajne či cene. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje nielen náš rozpočet, ale aj každodenný komfort. Podľa Kráľovského by sme sa preto pri kúpe nového auta mali rozhodovať najmä rozumom a zároveň sa vyhnúť niektorým konkrétnym značkám.

Tieto značky áut si nikdy nekupujte

„Osobne neodporúčam kupovať autá japonských a kórejských značiek, ani autá, ktoré sú dovezené z Ameriky a boli vyrobené výhradne pre tamojší trh,“ prezradil pre interez automechanik Stanislaw Kráľovský. Podľa automechanika nie je problém v samotnej kvalite áut týchto značiek, ale v dostupnosti náhradných dielov. Pretože v Európe sa na tieto modely veľmi ťažko zháňajú diely, a keď sa aj nájdu, opravy sú často veľmi drahé.

„Preto odporúčam kupovať autá európskych značiek, nemecké, francúzske. Na tie sú dobre dostupné diely aj z druhovýroby, čo vám dokáže v budúcnosti ušetriť peniaze,“ dodal.

Pri výbere auta myslite na tieto kritériá

Pri výbere nového vozidla by sme sa podľa odborníka však nemali pozerať len na značku, ale do úvahy by sme predovšetkým mali brať cenu a účel použitia. „Ostatné kritériá už má každý človek vlastné, podľa toho, čo hľadá, čo sa mu páči, a aký má rozpočet,“ upresnil.

Ak kupujeme jazdené auto, tak by sme mali myslieť hlavne na to, že ide už o používané auto, čiže nebude v takom stave, ako nové. „Určite nekupujte jazdené auto v plnej sume vášho rozpočtu, pretože takmer vždy po polroku od kúpy skončí vozidlo v servise. Dôvodom je to, že predchádzajúci majiteľ mohol niečo zanedbať alebo to jednoducho neriešil, pretože mal v pláne auto predať, a tak nechcel do vozidla zbytočne investovať.“

Zároveň by sme sa mali vyvarovať kúpe auta, ktoré má najazdených príliš veľa kilometrov. „Samozrejme, toto pravidlo neplatí na všetky autá, niektoré sa oplatí kúpiť aj vtedy, keď majú 200- až 300-tisíc najazdených kilometrov, pretože sú motory a autá, ktoré sú známe tým, že so správnou údržbou dokážu jazdiť 500- až 600-tisíc kilometrov,“ dodal.