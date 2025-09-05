Autobus prerazil zvodidlá a padal 300 metrov: Z miesta hlásia 15 mŕtvych a ďalších ťažko ranených

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Ide o najhorší dopravný incident od mája tohto roka.

Srílanský autobus s turistami sa zrútil z výšky takmer 300 metrov, zahynulo pritom 15 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia, uviedla v piatok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K nehode došlo vo štvrtok neskoro večer v horskej oblasti Ella, približne 130 kilometrov východne od hlavného mesta. Turistická skupina navštevovala cez deň čajové plantáže na kopcoch a pri návrate autobus narazil do iného vozidla, prerazil zvodidlá a zrútil sa cez okraj cesty.

Desivá bilancia obetí nehôd

Ide o najhorší dopravný incident od mája tohto roka, keď pri nehode autobusu v Kotmale zahynulo 23 cestujúcich. Kľukaté cesty na ostrove patria medzi najnebezpečnejšie na svete. Na Srí Lanke, v krajine s 22 miliónmi obyvateľov, zomrie pri dopravných nehodách priemerne 3000 ľudí ročne.

