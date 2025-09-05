Ráno v bunde, poobede v tričku: Teploty sa ešte udržia, pripravte sa však na zmenu. Tento jav zamieša karty v najbližšie dni

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Leto sa nechce vzdať.

Zdá sa, že leto sa ešte nechce rozlúčiť. Hoci kalendár už ukazuje september, Slovensko sa topí v horúčavách, ktoré by pokojne mohli patriť k vrcholu prázdnin. K tomu sa pridávajú aj prvé búrky a dramatické oblaky, ktoré dávajú najavo, že počasie má pre nás pripravené ďalšie prekvapenia.

Portál iMeteo pripomína, že prvé dni tohto mesiaca dobiehajú, čo v lete chýbalo. Tropická hranica padla už vo štvrtok popoludní, keď na stanici Somotor namerali +30,1 °C. Kým mnohí čakali, že september prinesie chladnejšie rána a jemný nádych jesene, príroda sa rozhodla rozohrať úplne inú partiu.

Horúci vzduch a studený front

Do našej oblasti prúdi od juhu veľmi teplý vzduch, ktorý tlačí teploty vysoko nad priemer. Zo západu sa však približuje studený front. A tam, kde sa tieto dve sily stretnú, vznikajú búrky, prehánky a rýchle zmeny počasia. Piatkový deň tak sľubuje pestrú mozaiku od jasnej oblohy až po výdatný lejak.

Ilustračná foto: Stocksnap

Meteorológovia očakávajú, že piatok prinesie +27 až +32 °C, najmä na juhovýchode Slovenska. Na severe a pod Tatrami sa bude teplota držať okolo +25 °C, no ani tam nebude chladno. Západ krajiny už začne cítiť vplyv studeného frontu a teplota tam pôjde mierne nadol. Vo výške 1 500 metrov nad morom bude približne +19 °C, čo je na september stále veľmi príjemná hodnota.

Okrem tepla treba počítať aj s výkyvmi počasia. Obloha sa môže rýchlo zatiahnuť, pridajú sa prehánky a ojedinele aj silnejšie búrky. Pri slabších spadne len pár milimetrov zrážok, no lokálne môžu priniesť aj poriadne výdatné úhrny okolo 20 mm. Ranné hmly navyše znížia viditeľnosť a pripomenú, že jeseň je už veľmi blízko.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe a vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí predbežne do 9.00 h. Podľa meteorológov sa hmla môže najčastejšie objaviť v Košickom a Prešovskom kraji. V niektorých okresoch by mohla znížiť dohľadnosť len na 50 až 200 metrov, čo je už hranica, ktorá výrazne sťažuje dopravu.

SHMÚ zároveň pripomína, že hmla s takouto dohľadnosťou je pre túto ročnú dobu a región typická. Aj keď ide o bežný jav, vodičom či chodcom môže priniesť nepríjemnosti a v niektorých prípadoch aj menšie škody.

Sobota s oblakmi a dažďom

Podľa predpovede SHMÚ prejde studený front cez Slovensko ďalej na východ a za ním sa rozšíri tlaková výš. To prinesie viac oblakov, ale aj chvíle s príjemným slnečným počasím. Sobota tak bude premenlivá, od polooblačnej až po zamračenú oblohu. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, miestami aj dážď a búrky.

V popoludňajších hodinách sa situácia najmä v západnej polovici Slovenska upokojí a obloha sa začne vyjasňovať. Najvyššie denné teploty vystúpia na 24 až 29 °C, no na severozápade a na Spiši sa udržia len medzi 18 až 23 °C. Kto sa teda vydá do hôr, zažije omnoho chladnejší vzduch než ľudia na juhu krajiny.

Pokojnejšia nedeľa

V nedeľu sa nad strednou Európou udrží nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Počasie bude pôsobiť pokojnejšie, obloha bude prevažne malá, len prechodne zväčšená. Ráno a dopoludnia sa miestami objaví hmla alebo nízka oblačnosť, čo opäť pripomenie, že jeseň je už za dverami.

Ilustračná foto: Pexels

Ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky, ale celkovo bude nedeľné počasie stabilnejšie než to sobotné. Teploty počas dňa vystúpia na 23 až 28 °C, pričom na Orave a pod Tatrami sa zastavia okolo +21 °C. Na väčšine Slovenska tak pôjde o príjemný záver víkendu s pocitom babieho leta.

Leto a jeseň ruka v ruke

Prvý septembrový víkend tak prinesie všetko. Horúčavy, búrky, dážď, hmly aj chladnejšie chvíle v horách. Akoby sa leto a jeseň rozhodli prísť spoločne. Pre niekoho to bude ideálna príležitosť využiť posledné tropické dni na výlety či oddych pri vode, pre iných už prvý krok do jesennej atmosféry.

