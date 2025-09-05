Ráno v bunde, poobede v tričku: Teploty sa ešte udržia, pripravte sa však na zmenu. Tento jav zamieša karty v najbližšie dni

Zdá sa, že leto sa ešte nechce rozlúčiť. Hoci kalendár už ukazuje september, Slovensko sa topí v horúčavách, ktoré by pokojne mohli patriť k vrcholu prázdnin. K tomu sa pridávajú aj prvé búrky a dramatické oblaky, ktoré dávajú najavo, že počasie má pre nás pripravené ďalšie prekvapenia.
Portál iMeteo pripomína, že prvé dni tohto mesiaca dobiehajú, čo v lete chýbalo. Tropická hranica padla už vo štvrtok popoludní, keď na stanici Somotor namerali +30,1 °C. Kým mnohí čakali, že september prinesie chladnejšie rána a jemný nádych jesene, príroda sa rozhodla rozohrať úplne inú partiu.
Horúci vzduch a studený front
Do našej oblasti prúdi od juhu veľmi teplý vzduch, ktorý tlačí teploty vysoko nad priemer. Zo západu sa však približuje studený front. A tam, kde sa tieto dve sily stretnú, vznikajú búrky, prehánky a rýchle zmeny počasia. Piatkový deň tak sľubuje pestrú mozaiku od jasnej oblohy až po výdatný lejak.
Meteorológovia očakávajú, že piatok prinesie +27 až +32 °C, najmä na juhovýchode Slovenska. Na severe a pod Tatrami sa bude teplota držať okolo +25 °C, no ani tam nebude chladno. Západ krajiny už začne cítiť vplyv studeného frontu a teplota tam pôjde mierne nadol. Vo výške 1 500 metrov nad morom bude približne +19 °C, čo je na september stále veľmi príjemná hodnota.
Okrem tepla treba počítať aj s výkyvmi počasia. Obloha sa môže rýchlo zatiahnuť, pridajú sa prehánky a ojedinele aj silnejšie búrky. Pri slabších spadne len pár milimetrov zrážok, no lokálne môžu priniesť aj poriadne výdatné úhrny okolo 20 mm. Ranné hmly navyše znížia viditeľnosť a pripomenú, že jeseň je už veľmi blízko.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe a vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí predbežne do 9.00 h. Podľa meteorológov sa hmla môže najčastejšie objaviť v Košickom a Prešovskom kraji. V niektorých okresoch by mohla znížiť dohľadnosť len na 50 až 200 metrov, čo je už hranica, ktorá výrazne sťažuje dopravu.
SHMÚ zároveň pripomína, že hmla s takouto dohľadnosťou je pre túto ročnú dobu a región typická. Aj keď ide o bežný jav, vodičom či chodcom môže priniesť nepríjemnosti a v niektorých prípadoch aj menšie škody.
Sobota s oblakmi a dažďom
Podľa predpovede SHMÚ prejde studený front cez Slovensko ďalej na východ a za ním sa rozšíri tlaková výš. To prinesie viac oblakov, ale aj chvíle s príjemným slnečným počasím. Sobota tak bude premenlivá, od polooblačnej až po zamračenú oblohu. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, miestami aj dážď a búrky.
V popoludňajších hodinách sa situácia najmä v západnej polovici Slovenska upokojí a obloha sa začne vyjasňovať. Najvyššie denné teploty vystúpia na 24 až 29 °C, no na severozápade a na Spiši sa udržia len medzi 18 až 23 °C. Kto sa teda vydá do hôr, zažije omnoho chladnejší vzduch než ľudia na juhu krajiny.
Pokojnejšia nedeľa
V nedeľu sa nad strednou Európou udrží nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Počasie bude pôsobiť pokojnejšie, obloha bude prevažne malá, len prechodne zväčšená. Ráno a dopoludnia sa miestami objaví hmla alebo nízka oblačnosť, čo opäť pripomenie, že jeseň je už za dverami.
Ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky, ale celkovo bude nedeľné počasie stabilnejšie než to sobotné. Teploty počas dňa vystúpia na 23 až 28 °C, pričom na Orave a pod Tatrami sa zastavia okolo +21 °C. Na väčšine Slovenska tak pôjde o príjemný záver víkendu s pocitom babieho leta.
Leto a jeseň ruka v ruke
Prvý septembrový víkend tak prinesie všetko. Horúčavy, búrky, dážď, hmly aj chladnejšie chvíle v horách. Akoby sa leto a jeseň rozhodli prísť spoločne. Pre niekoho to bude ideálna príležitosť využiť posledné tropické dni na výlety či oddych pri vode, pre iných už prvý krok do jesennej atmosféry.
