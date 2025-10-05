Koniec idylky, prichádza hnusoba: Po slnečnej sobote sa počasie zmení na nepoznanie, na toto by ste sa mali pripraviť

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Krásna jeseň sa skončí už o pár hodín.

Sobota sa niesla v znamení jesennej idylky. Slnko konečne vyšlo spoza mrakov, vietor sa utíšil a vzduch voňal spadnutým lístím. Po sérii chladných a pochmúrnych dní to bol presne ten typ jesene, ktorý si človek predstaví pri šálke teplého čaju. Ak ste dúfali, že si takýchto dní užijeme viac, realita vás možno trochu schladí.

Ako informoval portál iMeteo, počasie sa už počas sobotného večera zmenilo. Nad naše územie sa nasunul oklúzny front, ktorý prinesiesol husté oblaky, dážď a miestami aj prvé vločky snehu. Slovensko tak čakala noc plná zrážok a nedeľa, ktorá poteší len málokoho.

Sychravá nedeľa prinesie dážď aj sneh

Zatiaľ čo sobota bola ako stvorená na prechádzky, nedeľa už bude mať úplne inú tvár. Obloha sa zatiahne, vietor zosilnie a z dažďa sa vo vyšších polohách môže stať sneženie. Počas noci zaprší najmä na západe Slovenska, nadránom sa dažďové pásmo presunie na východ krajiny, kde zrážky postupne ustanú až dopoludnia. Spadnúť môže približne do 15 milimetrov zrážok, na niektorých miestach dokonca aj viac. Slnko sa síce popoludní pokúsi predrať cez mraky, no na väčšine územia zostane oblačno.

Teploty sa ešte držia, no slnečno nebude

Dobrou správou je, že výrazne sa neochladí. Na západnom Slovensku budú teploty stále príjemné od +11 °C do +14 °C. V strede a na východe krajiny bude o niečo chladnejšie, od +6 °C do +10 °C, no na juhu stredného Slovenska sa ešte môžu tešiť na približne +12 °C.

Foto: TASR/František Iván

V budúcom týždni by sa navyše malo mierne otepliť. Po sérii chladných rán nás čaká niekoľko dní s maximami okolo +17 °C a podľa meteorológov by sa víkend mohol niesť v ešte príjemnejších teplotách.

Počasie v mestách

Predpoveď pre jednotlivé mestá naznačuje, že väčšina Slovenska prežije nedeľu pod oblačnou oblohou. V Bratislave, Trnave a Nitre sa denné maximá vyšplhajú približne na +13 °C. Trenčín, Žilina, Martin a Banská Bystrica môžu rátať s teplotami okolo +11 °C, zatiaľ čo Košice a Prešov sa dočkajú len okolo +10 °C.

Slnka bude málo, zato dažďových kvapiek viac než dosť. Aj keď nedeľa nebude patriť k tým, ktoré lákajú von, dá sa z nej spraviť deň ako stvorený na oddych. Horúci čaj, hrejivá deka a dobrá kniha sú možno tou najlepšou predpoveďou, akú si môžete pripraviť sami.

Pondelok prinesie chladný vzduch, vietor a dážď

Ak čakáte, že pondelok prinesie zlepšenie, meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) hovoria niečo iné. Medzi tlakovou výšou nad Francúzskom a tlakovou nížou nad Baltom bude do našej oblasti prúdiť chladný morský vzduch. Ten sa postará o to, že počasie zostane nestále a veterné.

Počas dňa bude oblačno až zamračené, len miestami sa môže na chvíľu objaviť slabšie slnko. Ojedinele, no cez deň aj miestami, sa objavia prehánky alebo dážď, predovšetkým na severe a západe krajiny. Vo výškach nad 1600 metrov sa môžu prehánky meniť na sneženie. Nočné teploty klesnú na +8 až +3 °C, v dolinách lokálne aj okolo +1 °C.

Ilustračná foto: Unsplash

Denné maximá dosiahnu +11 až +16 °C, no v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude ešte chladnejšie, miestami len okolo +9 °C. Počas dňa sa rozfúka západný až severozápadný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na juhozápade popoludní v nárazoch až do 50 km/h.

Aj keď sa teploty budú držať v pomerne miernych hodnotách, vietor a prehánky dodajú pondelku pravý jesenný charakter. Vyzerá to teda tak, že dáždnika sa tak skoro nezbavíme.

