Ariana Grande má veľké plány. Chystá spoluprácu, ktorá by mohla prekvapiť hudobný svet

Ariana Grande nedávno prekvapila svojich fanúšikov, keď odhalila, že sa rozhodla venovať viac času svojej hereckej kariére. Hoci sa popová diva rozhodla urobiť krok späť z hudobnej scény, jej plány do budúcnosti naznačujú, že ešte z mainstreamového sveta neodchádza. Tento krok je len odklonom, ktorý však môže priniesť nové príležitosti a zaujímavé spolupráce.

Ako uviedol Pubity, Grande vyjadrila veľkú túžbu spolupracovať na novej skladbe s Billie Eilish. Z jej slov je jasné, že medzi umelkyňami existuje silné priateľstvo a vzájomná obdivuhodná podpora, čo otvára dvere pre veľmi zaujímavú spoločnú prácu.

Ariana Grande o spolupráci s Billie Eilish

Keď Ariana Grande hovorí o svojich hudobných plánoch, vždy vyvolá záujem. Tento týždeň však prekvapila ešte viac, keď sa podelila o svoje prianie spolupracovať s Billie Eilish. „Och, Bože, samozrejme, že by som do toho v momente šla. Milujem ju. Je to naozaj brilantná umelkyňa a neskutočne dobrý človek,“ uviedla Grande.

Jej slová dokazujú, akú veľkú náklonnosť k sebe cítia, a táto náklonnosť nesúvisí len s prácou. Ariana a Billie sú kolegyne a priateľky, ktoré si vážia svoj talent, no aj svoje osobnosti. Tento vzťah poukazuje na skutočnosť, že v šoubiznise môže byť priateľstvo medzi umelcami silnejšie než akákoľvek rivalita.

Fanúšička sa stala kolegyňou