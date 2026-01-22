Ani nevie, akú krajinu vlastne chce: Trump si viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Biely dom sa to snaží vysvetliť

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Biely dom v reakcii rázne odmietol, že prezident v príhovore zamieňal obe krajiny.

Americký prezident Donald Trump si počas stredajšieho príhovoru na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose niekoľkokrát pomýlili Grónsko s Islandom. Biely dom v reakcii rázne odmietol, že prezident v príhovore zamieňal obe krajiny. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Trump sa zasadzuje za to, aby Spojené štáty získali Grónsko, autonómne územie v rámci Dánskeho kráľovstva, s odvolávaním sa na bezpečnostné hrozby Ruska a Číny v Arktíde. V stredu oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku a zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie ostrova.

„Pomáham NATO a až do uplynulých dní, keď som im povedal o Islande, ma milovali,“ povedal Trump. Neskôr Island spomenul aj v súvislosti s prepadom amerického akciového trhu. „Island nás už stál veľa peňazí,“ povedal. Podľa AFP je z kontextu zrejmé, že šéf Bieleho domu mal v skutočnosti na mysli Grónsko.

Krajiny si mýli pravidelne

Po prejave sa hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová ohradila proti príspevku novinárky Libbey Deanovej na sociálnej sieti X, že „prezident Trump si zrejme trikrát pomýlil Grónsko a Island“. „Nie, nepomýlil, Libbey. Vo svojich písomných poznámkach označil Grónsko za ‚kus ľadu‘, pretože ním aj je. Jediný, kto si tu niečo pletie, ste vy,“ uviedla. Island je v angličtine „Iceland“, v doslovnom preklade aj „ľadová zem“.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom priamo v rámci WEF prezidenta kritizoval. „Nič z toho nie je normálne. Dochádza k normalizácii deviácie vedomia,“ povedal. Trump okrem zámeny Grónska a Islandu opäť skomolil aj názov Azerbajdžanu, ktorý pomenoval „Aberbajdžan“.

V minulosti prezident USA niekoľkokrát povedal, že vyriešil konflikt medzi Azerbajdžanom a Albánskom, keď mal na mysli mierové dohody medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Pred návštevou Aljašky zase dvakrát omylom povedal, že ide do Ruska,  hoci Aljaška je štát USA.

