Andrej Danko citoval pri otázke o alkohole Separa. Novinára predtým nazval magorom

Roland Brožkovič
Danka nahnevala otázka o alkohole v parlamente.

Návrh zmien v rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR bude prvým bodom januárovej schôdze parlamentu, ktorá sa začína v utorok (27. 1.). Na pondelkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), pričom potrebu zmien odôvodnil zabezpečením základnej funkcie legislatívneho zboru.

Raši potvrdil, že návrhy zmien sú reakciou na konflikty, ktoré sa udiali na decembrovej schôdzi. „Boli to bezprecedentné situácie,“ upozornil Raši, pričom z ich podnecovania obvinil opozíciu, ktorá podľa neho navyše obštrukciami bránila naplniť základnú funkciu parlamentu – prijímať zákony. „To, čo sa udialo, bol útok na demokraciu. Opozícia sa snažila zablokovať zákonodarný orgán zvolený v demokratických voľbách,“ skonštatoval. Téme sme sa bližšie venovali v našom článku.

Ospravedlnil sa

Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj šéf SNS Andrej Danko. Ten pri otázke jedného z novinárov, prečo politici riešia oblečenie poslancov a nie alkohol, nazval žurnalistu magorom. „Ste normálne regulárny magor,“ povedal Danko. Následne sa mu ospravedlnil. „Chcem povedať, že sa vám, pán novinár, ospravedlňujem. Nemal som to slovo použiť, keď sa tu bavíme o tejto téme,“ povedal.

 

Práve Andreja Danka opozícia v minulosti viackrát obvinila z užívania alkoholu v parlamente. „Asi sa budem držať toho textu, čo spieva Separ, že „už nemám chuť každému zlomiť nos“ a budem slušný, dobre?“ dodal Danko.

Zároveň tvrdí, že navrhované zmeny vytvárajú moderný rokovací poriadok. Poukázal na to, že úpravy sa porovnávali aj s praxou v iných parlamentoch. Verí, že zmeny zvýšia kultivovanosť rokovania i politickú kultúru. „Plne za tým stojíme,“ zdôraznil.

Skončia sa bitky v Národnej rade? Poslancov čakajú tresty, koalícia navrhuje zmenu rokovacieho poriadku

