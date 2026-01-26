Skončia sa bitky v Národnej rade? Poslancov čakajú tresty, koalícia navrhuje zmenu rokovacieho poriadku

Reprofoto: Facebook/Igor Matovič, TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Parlament začne januárovú schôdzu zmenami rokovacieho poriadku, Raši hovorí o reakcii na chaos.

Návrh zmien v rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR bude prvým bodom januárovej schôdze parlamentu, ktorá sa začína v utorok (27. 1.). Na pondelkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), pričom potrebu zmien odôvodnil zabezpečením základnej funkcie legislatívneho zboru.

Raši potvrdil, že návrhy zmien sú reakciou na konflikty, ktoré sa udiali na decembrovej schôdzi. „Boli to bezprecedentné situácie,“ upozornil Raši, pričom z ich podnecovania obvinil opozíciu, ktorá podľa neho navyše obštrukciami bránila naplniť základnú funkciu parlamentu – prijímať zákony. „To, čo sa udialo, bol útok na demokraciu. Opozícia sa snažila zablokovať zákonodarný orgán zvolený v demokratických voľbách,“ skonštatoval.

Etický kódex a povinnosť primeraného oblečenia

Priblížil, že novela rokovacieho poriadku prináša množstvo drobných úprav, ktoré majú okrem iného zvýšiť prehľadnosť pri navrhovaných zmenách v zákone. „Prináša aj etický kódex, čo je silná požiadavka verejnosti,“ upozornil. Etický kódex upravuje aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca.

V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Vizuálne pomôcky budú zakázané, rovnako bude vytvorená diskrétna zóna, ktorá ma zabrániť atakovaniu vystupujúceho. „Nie je možné, aby bol osobne blokovaný jeho prejav,“ zdôraznil predseda parlamentu.

Za narušenie poriadku môže predsedajúci vykázať poslanca zo sály, čo bude spojené so stratou mesačného platu i paušálnych náhrad. Rovnaká sankcia bude platiť i pri opakovanom vykázaní zo sály. „Po novom sa upravuje aj zásah parlamentnej stráže, na požiadanie predsedu či podpredsedov parlamentu môžu do rokovacej sály vstúpiť v prípade ohrozenia života či majetku,“ dodal Raši.

Maximálna dĺžka rozpravy a výnimky

Na prerokovanie bodu programu sa stanovuje maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby v trvaní 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. „Parlament môže rozhodnúť o predĺžení času rozpravy,“ upozornil predseda NR SR. Je presvedčený, že navrhované maximum prináša dostatočný čas na vyjadrenie sa a diskusiu o téme.

Foto: SITA/Národná rada SR

Raši tiež pripomenul, že do návrhu boli zapracované aj viaceré pripomienky opozície. Na otázku, či zmeny riešia i problém s možným požívaním alkoholom, mieni, že takýto problém sa prejaví narúšaním rokovania neprístojným správaním. „Na to je tu predsedajúci, aby na takéto neprístojné správanie zareagoval,“ upozornil.

Novela rokovacieho poriadku má riešiť správanie sa poslancov v rokovacej sále i disciplinárne konanie a tiež ich vyjadrovanie. Koalícia potrebu zmeny argumentuje incidentmi, ktoré sa v rokovacej sále odohrali v priebehu decembrovej schôdze. Priebeh schôdze tiež podľa koalície ukázal, že sa súčasný rokovací poriadok dá ľahko zneužiť a obštrukciami zabrániť v prerokovaní bodov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovská tragédia: Potopil sa trajekt s vyše 300 cestujúcimi. Na mieste je množstvo mŕtvych a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac