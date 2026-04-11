Americká armáda začala „čistiť“ Hormuzský prieliv, pochválil sa Trump. Je tu jedna nejasnosť

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Má ísť o službu pre ďalšie krajiny, tvrdí.

Americká armáda začala „čistiť“ Hormuzský prieliv, uviedol v sobotu americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social. Zrejme tým mal na mysli odstraňovanie námorných mín, ktoré tam v uplynulých týždňoch rozmiestnil Irán. Tie podľa šéfa Bieleho domu zostávajú jedinou hrozbou po tom, ako bolo zlikvidované iránske námorníctvo, letectvo i systémy protivzdušnej obrany, do značnej miery boli zničené továrne na rakety a drony, ako aj samotné zásoby týchto zbraní, a zabití dlhoroční vodcovia Iránu.

„Jedinou zostávajúcou hrozbou je riziko kolízie lodí s námornými mínami,“ uviedol Trump s tým, že všetkých 28 iránskych plavidiel určených na kladenie mín bolo potopených.

„Teraz začíname proces čistenia Hormuzského prielivu,“ pokračoval Trump. Tento krok označil za službu pre krajiny celého sveta ako sú Čína, Japonsko, Južná Kórea, Francúzsko, Nemecko a mnohé ďalšie, ktoré podľa neho nemajú odvahu alebo vôľu urobiť túto prácu samé.

Trump na záver príspevku poznamenal, že je „veľmi zaujímavé“, že prázdne tankery z mnohých krajín momentálne smerujú do USA, aby tam naložili ropu.

Ako to je naozaj?

Americký spravodajský web Axios pred zverejnením Trumpovho príspevku s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že Hormuzským prielivom prvýkrát od začiatku americko-izraelských útokov na Irán preplávalo smerom z východu na západ niekoľko lodí amerického námorníctva, ktoré sa potom vrátili späť do Arabského mora. Tento krok nebol koordinovaný s Iránom a uskutočnil sa v deň, keď sa v Pakistane konajú mierové rokovania medzi USA a Iránom.

Iránska štátna televízia IRIB však citovala nemenovaného popredného vojenského predstaviteľa, ktorý poprel, že by nejaká americká loď prekročila Hormuzský prieliv.

Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
