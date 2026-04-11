Americká armáda začala „čistiť“ Hormuzský prieliv, pochválil sa Trump. Je tu jedna nejasnosť

Americká armáda začala „čistiť“ Hormuzský prieliv, uviedol v sobotu americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social. Zrejme tým mal na mysli odstraňovanie námorných mín, ktoré tam v uplynulých týždňoch rozmiestnil Irán. Tie podľa šéfa Bieleho domu zostávajú jedinou hrozbou po tom, ako bolo zlikvidované iránske námorníctvo, letectvo i systémy protivzdušnej obrany, do značnej miery boli zničené továrne na rakety a drony, ako aj samotné zásoby týchto zbraní, a zabití dlhoroční vodcovia Iránu.
„Jedinou zostávajúcou hrozbou je riziko kolízie lodí s námornými mínami,“ uviedol Trump s tým, že všetkých 28 iránskych plavidiel určených na kladenie mín bolo potopených.
„Teraz začíname proces čistenia Hormuzského prielivu,“ pokračoval Trump. Tento krok označil za službu pre krajiny celého sveta ako sú Čína, Japonsko, Južná Kórea, Francúzsko, Nemecko a mnohé ďalšie, ktoré podľa neho nemajú odvahu alebo vôľu urobiť túto prácu samé.
Trump na záver príspevku poznamenal, že je „veľmi zaujímavé“, že prázdne tankery z mnohých krajín momentálne smerujú do USA, aby tam naložili ropu.
Ako to je naozaj?
Americký spravodajský web Axios pred zverejnením Trumpovho príspevku s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že Hormuzským prielivom prvýkrát od začiatku americko-izraelských útokov na Irán preplávalo smerom z východu na západ niekoľko lodí amerického námorníctva, ktoré sa potom vrátili späť do Arabského mora. Tento krok nebol koordinovaný s Iránom a uskutočnil sa v deň, keď sa v Pakistane konajú mierové rokovania medzi USA a Iránom.
Iránska štátna televízia IRIB však citovala nemenovaného popredného vojenského predstaviteľa, ktorý poprel, že by nejaká americká loď prekročila Hormuzský prieliv.
