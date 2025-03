Alice Bendová schudla vyše 10 kíl. Prezradila svoj recept na úspech a zároveň priznala šokujúcu vec

Pred rokom sa slávna česká herečka, ktorá zahviezdila v seriáli Veľmi krehké vzťahy, rozhodla zmeniť svoj životný štýl. Bola to drina a musela vynaložiť veľa práce, aby dosiahla to, čím sa pýši dnes. V týchto dňoch si však užíva odmenu v podobe štíhlej postavy. Ručička na váhe ukazuje o vyše 10 čísiel menej a umelkyňa tvrdí, že to rozhodne stálo za to. Treba len vydržať a byť disciplinovaná.

Alice Bendová vážila 77 kíl, čo bola hranica, kedy si povedala dosť. Česká herečka začala intenzívne pracovať na svojej postave a vydala sa na cestu za novým „ja“. V žiadnom prípade však nešlo o rýchle chudnutie, za mesiac nedala dole ani 2 kilá. Išlo to postupne a so zárukou toho, že jojo efekt nehrozí. Zdravé zhadzovanie kíl pomaly a postupne je najlepším riešením k trvalej zmene.

Nebolo jej dobre vo svojom tele

Hovorí sa, že by sme mali mať radi svoje telo, nech je akékoľvek. Alice Bendová však priznala na sociálnej sieti, že s tým nesúhlasí. Aspoň čo sa týka jej samotnej, ona totiž svoju postavu rada nemala. Bez akejkoľvek cenzúry a hanby zverejnila zábery, pričom na prvom z nich ukázala seba na začiatku chudnutia. „Toto som sem nikdy nechcela dávať, ale musím. Vy mi jednoducho neveríte, že som vyzerala ako ropucha. A úprimne, nech ide každý niekam s tým, že musíme milovať telo také, aké máme. Ja nie, ja som ho teda nemilovala. Nebolo mi v ňom dobre,“ vyšla s pravdou von.

Ako ďalej pokračovala, boleli ju kĺby, do vody išla vždy zabalená v uteráku, lebo sa za seba hanbila a navyše by jej časom hrozili choroby a problémy spojené s nadváhou. Zlom prišiel v apríli 2024, keď vážila 77,5 kila pri výške 170 cm. „To je jednoducho dosť. Teraz mám 64 kg a je mi dobre. Dobre sa mi chodí, behá, natáča, jednoducho všetko ma viac baví. Mám veľkosť 38, nechcem mať menšiu, nechcem byť chudá! Chcem byť tak akurát, aby som sa cítila dobre,“ pokračovala.

