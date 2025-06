Ako si udržať lásku po narodení dieťaťa. Ján Bakala sa podelil o recept na silný vzťah aj popri rodičovstve

Rozpad vzťahu po narodení dieťaťa je mýtus, ktorému mnohí veria. Sú však páry, ktoré dokazujú opak, a ich láska a partnerstvo po príchode potomka prekvitali.

Ako napísal v príspevku na Instagrame herec Ján Bakala, často sa hovorí, že príchod dieťaťa znamená koniec partnerského vzťahu. On sám však so svojou partnerkou zažíva pravý opak – ich vzťah, podľa jeho slov, ešte viac rozkvitol. Čo je teda kľúčové na to, aby iskra vo vzťahu nevyhasla ani po tom, ako sa narodí dieťa?

Priorita partnerstva

Ako upozorňuje Ján Bakala, vo vzťahu je kľúčové nezabudnúť na to podstatné: „Dvojica nesmie zabudnúť, že sú v prvom rade partneri, milenci, najlepší kamoši a spriaznené duše. Ak sa z vás stanú iba rodičia a spolubývajúci, tam to môže rýchlo stratiť iskru,“ varuje. To znamená, že aj keď sa život sústredí okolo dieťaťa, je dôležité nezanedbávať vzájomný vzťah.

Rande ako liek na rutinu